«Critica a Milei, pero en el Congreso, le votan todo»

(ADN). – El bloque Vamos con Todos tuvo cuestionamientos para con el discurso del gobernador Alberto Weretilneck, de esta mañana en la Legislatura y señaló que «critica a Milei pero luego en el Congreso los representantes de JSRN le votan todo», tambien la bancada de la oposición acusó al mandatario de vivir “una realidad paralela” y de no hacerse cargo de los problemas que enfrentan a diario los rionegrinos y rionegrinas. También reclamó transparencia, libre acceso a la información pública y más búsqueda de consenso, en especial en el ámbito parlamentario «donde el oficialismo impide los debates francos e impone desde el autoritarismo y la soberbia».

El presidente de la bancada, José Luis Berros, adjudicó al mandatario caer en “pura politiquería” cuando critica al gobierno nacional de Javier Milei y lo hace responsable de todos los problemas y agregó que ahora «ve la diferencia de cuando gobierna alguien que no es peronista”, mientras que por su parte Fabián Pilquinao aseguró que “el gobernador dejó bien en claro de lo importante que eran los gobiernos peronistas en la Argentina, y en particular para nuestra provincia. Hoy ante una administración nacional ausente, Alberto Weretilneck tiene un desafío que afrontar”.

Luciano Delgado Sempé, afirmó que “el gobernador vive en una realidad paralela. Pero la gente sabe muy bien que los hospitales están vacíos, que la policía no tiene móviles y las escuelas se caen a pedazos. Me preocupa profundamente la falta de autocrítica del gobernador. Porque eso nos dice que no conoce la realidad de los rionegrinos».

Además, el legislador Berros se preguntó “cuántas veces más Weretilneck va a prometer obras para el Hospital de Bariloche, por qué en vez de anunciarlo en cada inicio de sesiones, no se ponen a laburar y cumplen con las obras comprometidas”.

Ayelén Spósito calificó el discurso como “políticamente correcto, pero alejado de la realidad diaria de los rionegrinos y rionegrinas. Cuando escucho al gobernador me sucede que lo veo tan encasillado en un relato pomposo e ideal, queriendo quedar bien con Dios y con el Diablo, que se aleja de lo que realmente vive la provincia”.

En tando, Magdalena Odarda cuestionó que exista en Río Negro independencia de poderes como dijo Weretilneck y señaló que falta a la verdad. El Superior Tribunal de Justicia hace años que no emite sentencias corrigiendo abusos de poder y falta de cumplimiento de derechos constitucionales. En esta provincia está en riesgo el sistema republicano de gobierno. Sus proyectos estratégicos significan la extranjerización de la economía, la tierra y fundamentalmente del agua”.

El bloque de VcT reclamó al gobierno provincial a que empiece a reconocer las problemáticas que enfrenta la provincia, que deje de adjudicar la crisis actual a factores externos como políticas nacionales o catástrofes naturales y se haga cargo de sus propias deficiencias. “Ahora reconoce que el RIGI no era indispensable para lograr las inversiones pero al haberlo sancionado la Provincia se ve impedida de exigir a las empresas que brinden mayores beneficios al pueblo rionegrino”, sostuvo José Luis Berros.