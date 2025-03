Crispación libertaria. ADN

La Libertad Avanza no logra determinar si su alianza será con el PRO, Creo Río Negro o con ambos. Esa indefinición genera tensión y múltiples operaciones al interior del mundo libertario que no consigue paz ni unidad. Todos intuyen que si arman una lista única podrían ganar la elección de octubre, pero conocen los riesgos de ir separados. Por eso arman alquimias acá, y también en la Casa Rosada, donde finalmente se escribirá la nómina final.

Un esquema es el que plantea Aníbal Torotoriello con él a la cabeza de la lista de senadores. Aduce que su caudal electoral es garantía de triunfo y menciona que su postulación ya está aprobada por Karina Milei y «Lule» Menem, quienes mandaron a medir a todos los posibles candidatos, aliados y frentes. El problema es que el cipoleño no aporta más que eso, y deja el resto de la grilla libre para que la llenen sus socios. Así, piensa, que Lorena Villaverde (la jefa de LLA) lo secunde. Y si es necesario darle algo al PRO, que Juan Martín encabece diputados.

El diseño es «personalista» dicen en la carpa mileísta y salieron a cruzarlo, especialmente poniendo en dudas su verdadero arraigo electoral. «Perdiste Cipolletti siendo intendente», le recriminó el apoderado Damián Torres. LLA defiende el primer lugar para los propios, «los puros» y, en todo caso, le piden a Tortoriello que se afilie. El diputado dio un muestra de buena voluntad: abandonó el bloque PRO. Para los armadores nacionales, «alcanza». Para los locales, no. En todo caso, que «vaya a la cola» dicen.

Como toda respuesta, el ex intendente de Cipoletti retruca: «me voy a mi casa». Tortoriello tiene la mirada puesta en 2027 y no será segundo en la lista -asegura- pero tampoco se presentará por CREO, que está a punto de obtener su validación de partido de distrito. No quiere correr riesgos. Es ganar o ganar si espera que su nombre sea opción de gobierno en la provincia.

Para colmo, no está cómodo con algunas acciones del Gobierno como nombrar jueces de la Corte por decreto, silenciar a la prensa, el escándalo cripto, y mucho menos el berenjenal alrededor de Villaverde que Martín Soria alienta, como una supuesta causa en Estados Unidos por narcotráfico.

Además del tironeo por las bancas en el Senado, se suman las de diputados. Está anotado Torres y surgió el nombre de Laura Fenoglio. Pero la empresaria barilochense negó de raíz cualquier participación en política. Lo cierto que el gobierno nacional la midió y el perfil le cierra, pero ella no será de la partida. «Soy apartidaria, no me voy a meter en política» repite.

Juan Martín no resigna su idea de ir por el Senado. En la repartija, sus eventuales socios le ofrecerían el escaño en Diputados, siempre y cuando Mauricio Macri y Javier Milei lleguen a un entendimiento. El jefe del PRO rionegrino tiene listas para ir sin LLA pero prefiere esa unidad por el potencial electoral. Desdeña a Tortoriello y festeja que Torres y Julián Goinhex hayan salido a maltratar al cipoleño. «Está afuera de todo», dice el roquense en referencia al empresario del transporte.

Los voceros mileístas le marcaron la cancha al socio favorito de Villaverde y la diputada no dijo nada. Tampoco cuando Goinhex le recriminó a Tortoriello que «formato más kasta de la vieja política no existe».

«En fin, ladran Sancho, lo único que importa es fortalecer el cambio profundo en el país y en la provincia» indicó el legislador radical-tortorielista Santiago Ibarrolaza, con tono de saber que todo se resuelve en Buenos Aires y con la confianza de un acuerdo. Y chicaneó: «les recomiendo que guarden fuerzas y argumentos para explicar de dónde vienen y para quiénes trabajaron» en referencia a Goinhex por su pasado sorista, y a Torres, quien fue apoderado de Juntos Somos Río Negro.

Y es que Goinhex reprendió a Tortoriello porque va reiteradamente a Mitre 170 (la Municipalidad de Roca) a «acordar» con la Intendenta.

Coincidencia o no, la Jefa Comunal dio una entrevista después del altercado libertario, y se corrió de la coyuntura para dar lugar a un futuro más amplio que el peronismo. «A los vecinos de Roca no les importa el peronismo» dijo en relación a que los ciudadanos buscan soluciones a sus problemas. Pero aclaró que hará campaña para los candidatos del partido que representen la oposición al gobierno de Milei. Y dejó un mensaje: «al peronismo no le interesa María Emilia Soria». Para sumar a su dirección localista, recibió al gobernador Alberto Weretilneck, con quien acordó obras y compartió un acto.

Soria deja en su hermano Martín la estrategia 2025. El diputado, cada vez más activo, refuerza su rol opositor y batalla contra Villaverde en el Congreso. Acordó con Martín Doñate la unidad y avanzan en la construcción del frente anti Milei, que suma sindicalistas y diversos sectores políticos. El peronismo sabe que no hay margen de error. Si no hay 2025 no hay 2027. Incluso para la intendenta de Roca, a la que solo le quedaría como opción integrar un frente provincial, negociando desde una posición de debilidad.

La dispersión libertaria le sirve al PJ. Milei comienza a desgranarse en la opinión pública y se redujo su núcleo duro, incluso por debajo del peronismo-.kirchnerismo. Según mediciones de la Casa Rosada, con algunos candidatos, la marca presidencial podría perder en Río Negro. Y para ellos, como para el Instituto Patria, la contienda de octubre es entre dos: se vota a favor o en contra de Milei.

En esta polarización se asienta la estrategia justicialista que suma adhesiones. Un caso notable es del histórico dirigente barilochense Osvaldo Nemirovsci, férreo opositor al Gran Acuerdo y entusiasta de la candidatura de Ricardo Quintela a la jefatura del PJ, se reunió con Doñate en el Senado. Las huestes de Juan Grabois suman al frente. También sectores de la CGT. La unidad también se ve en gestos que hasta hace pocos meses hubiese sido impensada: las mujeres del peronismo firmaron un documento conjunto contra la violencia recibida por la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto.

La polarización es un dilema para Juntos, que por ahora pondrá los cañones en las elecciones municipales del 27 de abril. Prefiere territorialidad, lo único que le dará fuerzas para enfrentar el 2027. Ya vio cómo es caer en una contienda nacional (cuando debió bajar a Fabián Gatti) y eso no impidió su triunfo provincial. De todos modos, hará lo que sea posible para competir en octubre.

Percibe el desgaste de la figura del Presidente e intuye que la interna libertaria no llegará a buen puerto. Alienta la candidatura de Ariel Rivero y piensa en oxigenar otros espacios. Y desde ya, descuenta que la historia de «traiciones» del peronismo hará lo suyo. Además, cuenta con el respaldo de la UCR y la CC-ARI que jugarán con el provincialismo, lejos de los mandatos nacionales.

Así y todo las chances (en este momento) de una buena elección son bajas. Por eso caen las acciones del vicegobernador Pedro Pesatti como candidato a senador, ya que no vale la pena arriesgar un jugador fuerte, porque una derrota sería impactante. En este marco, crecen las chances de volver a conformar las listas con Mónica Silva y Agustín Domingo.

Weretilneck no se apura y con el cronograma electoral oficializado dice que apenas unas semanas antes del cierre, dará definiciones de candidatos y alianzas. La eliminación de las PASO le da tiempo, más en un país impredecible como Argentina. «Todo puede pasar», augura.