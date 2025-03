Con Milei Aerolíneas gasta más y transporta menos

(Por Pablo Ceriani*).- El pasado 14 de febrero Aerolíneas Argentinas publicó un comunicado de prensa titulado: «Con foco en mejoras para la privatización, Aerolíneas reporta en 2024 ganancias operativas por primera vez desde su estatización y confirma pérdidas en balances de 2023».

Allí se sostiene que en el año 2023 la empresa tuvo pérdidas por 220 millones a pesar de que tuvo ganancias financieras por más de 500 millones de dólares y que, por esos resultados, los representantes del accionista Estado Nacional desaprobaron la gestión del directorio que administró la empresa durante ese año.

No se presenta ningún fundamento adicional para tal decisión, lo que resulta sumamente curioso por una serie de consideraciones que haremos a continuación.

En primer lugar, el resultado antes de impuestos fue de -208,24 millones de dólares al tipo de cambio vendedor del BNA al 31 de diciembre de 2023: la menor pérdida registrada desde la estatización.

Estos números son los únicos válidos ya que están auditados desde el año 2013 por la consultora KPMG, una de las cuatro firmas de auditoría más grandes del mundo. Además, desde el año 2008 los estados contables de Aerolíneas se encuentran auditados por la Auditoría General de la Nación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en diciembre de 2023 hubo una devaluación brutal de más del 120%. Esto genera una pérdida significativa, ya que el balance mide las deudas de la empresa en pesos. Al aumentar el tipo de cambio un 120%, las deudas de la empresa en dólares aumentan un 120% en pesos. El valor de los activos no se recupera tan rápido ya que, en su mayoría, están activados en pesos. De esta manera, el pasivo total de la empresa pasó de 1.887 millones de dólares a diciembre de 2022 a 1.845 millones de dólares en diciembre del 2023 (ver balances de Aerolíneas al 31 de diciembre de 2022 y 2023), es decir, que en dólares disminuyó.

Asimismo, las reservas aumentaron en 89.134 millones de pesos. O más claro: la empresa generó fondos en el año 2023 por 89.134 millones de pesos.

Por último, hay que destacar que la empresa no requirió los aportes del Estado correspondientes al presupuesto del año 2023.

Entonces, ¿por qué el balance arroja pérdida de 208 millones de dólares en 2023? Porque por la devaluación de más del 120%, el activo de la compañía pasó de 1.725 millones de dólares a 1.640 millones de dólares. Es decir, son activos en pesos que, debido al aumento del tipo de cambio, pasan a valer menos dólares mientras que el pasivo se mantuvo prácticamente igual.

La realidad es que en 2023 la empresa no necesitó fondos del Tesoro y además generó caja por 89.134 millones de pesos. De esta manera, el Directorio que gestionó la empresa hasta diciembre de 2023 le dejó a la administración de Javier Milei en Aerolíneas Argentinas una caja que superaba los 200.000 millones de pesos. No hay razones para desaprobar la gestión.

Insistimos: todos estos datos figuran en el balance aprobado por la Asamblea de Accionistas y auditado por la AGN y KPMG.

Lo que llama la atención es que el actual presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, fue Director Comercial de la empresa y gran parte de la gestión desarrollada por el directorio durante los años 2020 a 2023 fue en base a sus informes. Esto está acreditado en numerosas actas de Directorio, así como la actuación de otros directores ejecutivos que siguen siéndolo en la actualidad. Es decir, la gestión de algunos funcionarios de Aerolíneas está desaprobada hasta diciembre de 2023 pero aprobada a partir de enero de 2024. Llamativo.

Por otra parte, el comunicado señala que las pérdidas operativas serían de 400 millones en promedio en los últimos 16 años y de 390 en el 2023. En primer lugar, los datos de resultado operativo carecen absolutamente de validez si no son datos auditados y se obtienen con una metodología que es inconsistente con las normas contables aplicables a Aerolíneas Argentina. Se trata de números de gestión aproximados que se calculan para la toma de decisiones en el día a día, pero que no tienen todos los ajustes necesarios para cumplir con las normas contables aplicables de acuerdo a la legislación vigente. Los únicos datos válidos son los que figuran en los balances auditados y aprobados.

Además, las pérdidas operativas que mencionan en las gacetillas de prensa no tienen en cuenta las ventas internacionales que se operaron al dólar MEP. La empresa no cuenta estos ingresos. Es como decir que el campo no tiene los ingresos que tiene porque no es válido computar las ventas de granos utilizando el dólar blend. La única verdad es la realidad y la realidad son los ingresos que tuvo la compañía y que incluyen las ventas en el exterior realizadas al dólar MEP.

En conclusión, la supuesta pérdida de 390 millones de dólares operativa es una fake news que no tiene más que una intencionalidad política y carece de sustento económico porque está hecha con una metodología inválida.

Al mismo tiempo, se habla de una supuesta ganancia operativa de 20,2 millones de dólares, pero dicha cifra no puede ser más que una estimación: los números definitivos estarán recién en mayo de este año. Solo entonces sabremos cuál ha sido el desempeño real durante el 2024. Además, es importante señalar que la única acción implementada por la actual gestión de Aerolíneas Argentinas fue la merma en los salarios de la totalidad de los empleados, lo que ha producido una fuga importante de talentos que hacen a la compañía y a su estándar de calidad en la operación. Lo que llaman «ahorro operativo» es baja salarial.

Pero hay datos que sí tenemos. Durante el 2024 Aerolíneas Argentinas pidió más plata al Tesoro Nacional. La empresa recibió fondos por 59.732 millones de pesos, de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto. Pero se transportaron menos pasajeros: según los datos que publica la ANAC, en el año 2023 entre cabotaje e internacional se transportaron 13.852.167 pasajeros, mientras que en el año 2024 fueron 13.010.925: 841.242 pasajeros menos.

Si en 2024 la empresa le pidió al Estado más plata para volar menos pasajeros, ¿cómo pueden decir que es más productiva? Debe ser la concepción austríaca de la productividad que no alcanzamos a comprender.

Claramente el desempeño de la empresa en el 2024 fue peor que en el 2023, aún implementando una motosierra de 1600 empleados que decidieron irse de la compañía debido al deterioro salarial sin precedentes que asciende a la fecha a más de un 50% de pérdida en el poder adquisitivo del salario.

Finalmente, aseguran que todas las acciones implementadas en el 2024 tienen como objetivo privatizar la empresa. Llevan adelante todo este ajuste para dejar la empresa en manos del sector privado.

Como hemos dicho en otras oportunidades, una compañía operada por privados dejará al país desconectado, porque reducirá al mínimo aquellas rutas que no son atractivas desde el punto de vista de la rentabilidad. Reducirán la flota, achicarán la empresa y seguirán destruyendo puestos de trabajo tanto directos del sector aeronáutico como indirectos provenientes de los sectores de la actividad comercial y el turismo que la industria aerocomercial dinamiza y multiplica como ninguna otra actividad.

*Ex presidente de Aerolíneas Argentinas.