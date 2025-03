Barrera: Gobernadores evalúan un amparo colectivo

(ADN).- «Es totalmente falaz y mentiroso pensar que va a bajar el precio de la carne», aseguró el gobernador Alberto Weretilneck sobre la consecuencia directa que podría tener la eliminación de la barrera sanitaria. «El 65% de la carne sin hueso que se consume en la provincia de Río Negro, proviene del norte del país, y sin embargo el precio es altísimo», indicó.

Así, el Gobernador salió a derribar uno de los argumentos por el que se toma la medida.

Weretilneck adelantó que «se tomarán todas las medidas políticas y jurídicas» que sean necesarias para revertir la medida que tomó el Gobierno nacional, a través del SENASA. En ese sentido adelantó que todos los gobernadores de la Patagonia evalúan realizar un amparo «en virtud que se afecta todo nuestro estatus sanitario».

El mandatario indicó que «nosotros pedidos que no haya más barreras y que el país sea una sola zona libre de aftosa sin vacunación. Igualar para arriba no para abajo, y ahí si poder todos competir de la misma manera. Pero esto, que se afecte el estatus sanitario de la Patagonia de un día para el otro, no lo vamos a permitir».

«Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los productores, a los trabajadores de la carne y a la industria frigorífica de la provincia», aseguró.