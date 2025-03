Avanza la investigación en EEUU sobre el caso $LIBRA

(ADN).- Durante los últimos 10 días, investigadores de Estados Unidos emitieron citaciones y órdenes de entrega mandatoria de información a algunas de las personas y empresas involucradas en el lanzamiento y colapso de la meme coin $LIBRA.

La investigación que se desarrolla en Estados Unidos busca determinar si la fallida operatoria representó un fraude transnacional y quedó bajo la órbita de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia. Procura reconstruir cómo fue la operatoria, quiénes fueron los beneficiarios y cómo fue la ruta del dinero, tanto en el mundo cripto como en el sistema financiero tradicional.

El rostro más visible detrás de la trama $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, contrató abogados en Estados Unidos, ante los que mantuvo su versión de lo ocurrido, según reconstruyó el diario La Nación. Defendió su proceder, el de sus familiares y colaboradores, y el de su empresa, Kelsier Ventures, registrada en Delaware.

El lanzamiento y colapso de $LIBRA, cabe recordar, incluyó dos posteos del presidente Javier Milei, el viernes 14 y sábado 15 de febrero, y la participación previa, en distintos roles, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los “empresarios” Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros.

Los investigadores mantienen a Davis bajo la lupa como posible autor o cómplice en la presunta maniobra delictiva, que también alcanza a su padre, el exconvicto por fraude Charles Thomas Davis, e incluiría un “capítulo argentino”, aunque la pesquisa todavía no registró la presentación de cargos formales contra ningún acusado.

“Estados Unidos no apunta contra Hayden Davis como protagonista principal de la operatoria; eso se lo puedo afirmar”, indicó una fuente al tanto de los movimientos del joven de 28 años en aquel país. “Hubo personas que sabían de antemano que lanzarían esa ‘moneda’, una personalidad pública (por el presidente Javier Milei) se encargó de la difusión pública y hubo mucha gente perjudicada”, abundó.

Otro funcionario público argentino, sin embargo, acapara el interés de los investigadores. Se trata de Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento de 2024 como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación” y asumió luego como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en las áreas de blockchain y criptomonedas. Y en el borrador de “acuerdo de asociación” entre Davis y el Estado argentino cuya copia obtuvo LA NACION, Morales figuró como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”.

En los últimos días, un alto funcionario de la administración Donald Trump confirmó que la Justicia de Estados Unidos investigará el escándalo $LIBRA. “Van a haber, obviamente, temas judiciales”, dijo a CNN Mauricio Claver-Carone, el enviado especial de Trump para América Latina.

“Es complicado el hecho de que hubo víctimas, personas estadounidenses defraudadas, cientos –si no miles– que han perdido millones de dólares. Y algunos de los asesores del Presidente fueron norteamericanos”, dijo Y añadió: “Creo que van a haber investigaciones judiciales; es un tema complejo, pero una buena lección para el presidente Milei, para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes”.

El caso $LIBRA genera interés en los Estados Unidos y hubo publicaciones en dos de los diarios más importantes y prestigiosos. Una investigación de The New York Times reveló el viernes pasado que más empresarios del mundo de las criptomonedas recibieron pedidos de sobornos para reunirse con Milei, mientras que The Wall Street Jorunal publicó ayer un perfil de Hayden Davis y advirtió que él y Milei bajo “amenaza de demandas”.

Citaciones y pedidos de información

Los primeros pasos de los investigadores estadounidenses incluyeron el libramiento de citaciones, llamadas “subpoenas” en aquel país, y órdenes de entrega de información. Al decir de una de las fuentes consultadas, se enviaron a plataformas digitales que utilizan los usuarios para comprar y vender en el mundo cripto.

Los nombres de las personas y empresas destinatarias de esas “subpoenas” no trascendieron, pero incluirían plataformas como Kraken, ByBit y Solana (la que comercializó $LIBRA), entre otras. Deberán entregar todos los datos que posean sobre las billeteras y usuarios bajo sospecha, o afrontar serias consecuencias legales.

La Nación contactó a las áreas de prensa de Kraken, ByBit y Solana, pero al cierre de esta edición no respondieron los mensajes.

Los avances de la investigación en Estados Unidos ocurrieron mientras que los tribunales de Comodoro Py comenzaba a moverse. La jueza federal María Servini delegó la denuncia en el fiscal Eduardo Taiano, quien requirió informes al Banco Central (BCRA) y empresas.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh (máximo ejecutivo de la firma KIP Protocol), Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, indicó Taiano, que obvió a Karina Milei.

Las derivaciones judiciales de la meme coin $LIBRA amenazan, además, con expandirse a Europa y a otros continentes. En España, el diputado y portavoz del partido Comuns, Gerardo Pisarello, radicó una denuncia contra Davis y su familia al considerar que, si ellos residen en Barcelona y operan desde allí, deberían ser investigados por la Justicia española.

“Reporte de operaciones criminales”

El Departamento de Justicia, por su parte, recibió al menos un “reporte de operaciones criminales” contra los responsables de $LIBRA. Alertó sobre un supuesto desfalco de entre 87 millones y 107 millones de dólares que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos.

Ese “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que habría asumido el presidente Milei durante el lanzamiento y colapso de #LIBRA, con dos posteos en X, e identificó también como otros presuntos responsables a Davis, a Novelli, Terrones Godoy y Peh.

Durante o después de la recolección y estudio de los primeros datos, el Departamento de Justicia podría avanzar con un “trabajo interagencias”. En casos similares abarcó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS), en coordinación –en ciertas ocasiones- con la Comisión de Valores (SEC), y registraron “arrepentidos” y acusados que optaron por declararse culpables.

Consultado por La Nación de manera oficial, el Departamento de Justicia no respondió las preguntas que solicitó que se enviaran por correo electrónico.

Orden de silencio

El paradero actual de Hayden Davis, en tanto, resulta un misterio. Hasta hace unos días, se encontraba en Dallas, Texas, pero se marchó de allí. Contrató custodia privada y se estableció en un lugar secreto ante las amenazas que dijo afrontar.

Solo horas después del colapso de $LIBRA, además, Davis contrató abogados en Estados Unidos y a una abogada en la Argentina, Yanina Nicoletti, especializada en Derecho Penal Tributario y en Delitos Económicos Complejos. Todos le recomendaron que no concediera más entrevistas a la prensa porque corría el riesgo de autoincriminarse, como ocurrió.

¿Qué admitió Davis en las dos entrevistas que concedió al periodista y youtuber Stephen Findeisen, más conocido como “Coffeezilla”, y al inversor y “celebrity”, Dave Portnoy? Entre otros posibles delitos, que participó en la manipulación de la cotización de $LIBRA y de una meme coin anterior, $Melania, que entregó información privilegiada a terceros, que ejecutivos de las plataformas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA también habrían violado la ley, y que él retiene bajo su control dinero de inversores, con la excepción del propio Portnoy, a quien le devolvió US$5 millones que había perdido en $LIBRA.

Con información de La Nación.