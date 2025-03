Acuerdo con el FMI: Rubinstein advirtió sobre devaluación

(ADN). – El economista y ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, advirtió que el reciente acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) traerá consigo «muchas restricciones para el uso de los fondos» y que esto podría generar un «riesgo elevado de volatilidad cambiaria y devaluación».

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Rubinstein explicó que el acuerdo con el FMI incluiría un adelanto de fondos destinados a fortalecer las reservas del Banco Central. «Cuando se otorgan fondos con mucha anticipación a los vencimientos, da una idea de que son fondos frescos, ya que por un largo tiempo no tenemos que pagarle al FMI», señaló el economista.

En ese sentido, consideró que el organismo internacional «nos está dando una muestra de confianza al adelantarnos tanto el dinero» y comparó la situación con la que se vivió durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. «En ese momento, primero pagábamos y después nos daban los fondos», recordó.

Restricciones en el uso de los fondos

Rubinstein advirtió que, si bien el adelanto de fondos genera cierta «holgura financiera», el Gobierno tendrá dificultades para utilizarlos con libertad debido a las condiciones impuestas por el FMI. «La principal, casi con certeza, es que el Fondo no va a permitir que los vendamos en el mercado de cambios a un valor que ellos consideren muy atrasado, que es la situación actual», explicó.

En ese marco, indicó que esta limitación podría complicar la respuesta ante eventuales crisis cambiarias. «Si llegaras a tener corridas, un incendio muy grande, tenés los matafuegos sin cargar para poder enfrentarlo», graficó, y aseguró que «este acuerdo no resolverá ese problema». Según su análisis, la volatilidad cambiaria y el riesgo de devaluación «seguirán latentes en la economía argentina por mucho tiempo».

Proyecciones económicas

Al referirse a la situación económica actual, Rubinstein sostuvo que la actividad «tocó fondo entre abril y mayo», pero mostró signos de recuperación en los últimos meses. «Desde entonces, crecemos entre 0,3% y 0,5% cada mes, con lo cual se recuperó todo lo perdido», aseguró.

De cara al próximo año, proyectó un crecimiento del 6% en 2025, fundamentando su estimación en que «será un año de mucho rebote y el fin de 2024 dejará un arrastre positivo». Sin embargo, planteó dudas sobre la sustentabilidad del crecimiento. «Habría que ver si Argentina tiene condiciones para crecer, si será solo por la minería y Vaca Muerta. Es una cuestión abierta», advirtió.

Inflación y ajuste fiscal

Sobre la inflación, Rubinstein afirmó que «están dadas las condiciones para que siga bajando», aunque a un ritmo menor al esperado por el Gobierno. «Es un logro de la gestión, pero ahora está costando», reconoció. Aun así, prevé que «con el tiempo llegará al 1% mensual y, con un poco más de tiempo, al 0,5% mensual».

Respecto al ajuste fiscal, destacó que «fue de 5 puntos del PBI y ahora está disminuyendo al 4 y pico». Según su análisis, «era una necesidad para Argentina, que no tenía dólares ni financiamiento en pesos o dólares, por lo que no había chances de evitarlo». No obstante, remarcó que «se puede debatir quién paga la carga del ajuste: cuánto los jubilados, cuánto la obra pública, cuánto otros sectores».

Finalmente, Rubinstein enfatizó que el superávit primario logrado por el Gobierno «es valioso», y recordó que «es lo que yo le había propuesto a Massa en su momento y es lo que finalmente hizo Milei». Según sus estimaciones, «el superávit primario de 2023 fue del 1,8% del PBI y en 2024 apunta a ser de 1,3% o 1,4%».