Acuerdo con el FMI: Mauricio Macri criticó el DNU de Milei

(ADN). – Mauricio Macri criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que utilizó Javier Milei para ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la inauguración de Expoagro 2025, el ex presidente afirmó que la medida «demuestra la debilidad institucional en la que estamos y no ayuda a generar confianza».

Si bien respaldó el acuerdo con el organismo de crédito, insistió en que el proceso debería haber pasado por el Congreso. «El Gobierno evitó la catástrofe que había dejado puesta Alberto Fernández, bajo la última dirección de Sergio Massa, que hizo cosas criminales. Pero hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible», remarcó. También sugirió que se retome la discusión del presupuesto, algo que Milei descartó desde su asunción.

Además, Macri habló de su relación con el libertario y reconoció que hace meses que no mantienen contacto. «Mientras hablamos, él me ha dejado decir lo que opino y me ha dicho ‘jamás me voy a enojar con usted, presi’. Esperemos que continúe así», deslizó el ex jefe de Estado, quien evitó referirse a una posible candidatura suya en el futuro.

En otro tramo, Macri criticó el freno de la obra pública y le pidió a Milei que tome cartas en el asunto tras la catástrofe climática en Bahía Blanca. «Les mando un abrazo enorme a los bahienses. Vimos lo que pasó. Cuando escucho que dicen ‘el cambio climático es un invento’, me preocupa. Hay que hacer un plan de obras hidráulicas en todo el país», sostuvo.

También le reclamó al Presidente que trabaje en conjunto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de la ciudad, Federico Susbielles, para encarar la reconstrucción. «Va a ser un proceso lento, pero es fundamental que Nación se involucre», agregó.