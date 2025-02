Villalba criticó la política turística del intendente Cortés

(ADN). – «El 70% de cada peso que ingresa a nuestra economía local lo genera directamente el turismo. Desfinanciar este sector no es simplemente un error administrativo: es una amenaza directa al sustento de más de la mitad de nuestros habitantes», señaló el concejal de Bariloche (PRN) y Presidente de la Comisión de Turismo, Facundo Villalba, al manifestar la preocupación por el rumbo de la gestión municipal en materia turística y en su crítica al gobierno de Alberto Cortés, destacó que «Bariloche atraviesa actualmente la peor gestión turística de su historia. No existe una política clara, no hay visión estratégica ni liderazgo en la promoción de nuestro destino».

Cuestionó la falta de diálogo y obstáculos internos al tiempo y explicó que en su labor como concejal «intenté llevar a cabo esfuerzos en conjunto con la actual secretaria de turismo, pero nos encontramos con una pared y una persona muy complicada para trabajar, tanto en su rol de secretario como en su posición, aún más poderosa, de presidente del EMPROTUR, donde maneja millones de pesos de todos los barilochenses».

Recordó, a la vez, que «la oposición jamás puso trabas a su gestión, sino que muchas veces fueron sus mismos funcionarios quienes actuaron como auténticos palos en la rueda del desarrollo municipal».

Además, denunció el presunto uso indebido de los recursos municipales. «El intendente está armando una estructura, usando al Estado, para apretar empresarios, tal como hizo Walter toda su vida. Envían inspectores a clausurar locales sin razón y hay listas negras de quienes no quieren ‘negociar'», dijo y agregó que estass prácticas, «son incompatibles con un estado de derecho y con la transparencia que merecen los ciudadanos de Bariloche».

Defensa del EMPROTUR y los fondos específicos



«El EMPROTUR ha logrado posicionar a Bariloche como destino de referencia, generando un impacto económico 176 veces mayor que la inversión realizada en promoción», destacó Villalba, y añadió que «estos resultados no son percepciones ni opiniones: son datos verificables que constan en los informes periódicos del ente».

Sobre el componente B de la tasa TISH, el concejal señaló que «es un fondo que tiene un fin específico. Si no lo van a usar para empujar el turismo, entonces tienen que dejar de cobrarlo, porque sino en la práctica están creando un impuesto nuevo» y agregó que «los fondos administrados por el EMPROTUR están afectados específicamente por normativa municipal. Cualquier intento de redirigir estos recursos no solo perjudica al sector turístico, sino que viola abiertamente las disposiciones legales vigentes».



Villalba enumeró las consecuencias que -a su criterio- traerían las políticas actuales, como «disminución del turismo nacional e internacional, impacto devastador en la economía local, pérdida de posicionamiento frente a otros destinos, reducción de inversiones y pérdida masiva de puestos de trabajo».

Por último, el concejal realizó un llamado al intendente que «en lugar de pelearse y destruir a quienes generamos empleo, que vaya a solucionar los problemas del vertedero, a pavimentar calles, a traer el famoso tranvía, a comprar máquinas para la ciudad y que no sea un escándalo. A hacer obras porque hasta ahora no hizo ni una».

«Mantenemos nuestra disposición al diálogo constructivo. Ponemos a disposición del Intendente y su equipo informes técnicos, asesoramiento especializado y, fundamentalmente, la convicción de que solo a través del trabajo colaborativo lograremos consolidar a San Carlos de Bariloche como el destino turístico líder que merece ser», expresó Villalba.

Para una ciudad, con más del 50% de la población de Bariloche depende directa o indirectamente del turismo para su sustento, para Villalba, «defender el turismo es defender a cada trabajador, a cada familia y a cada emprendimiento de Bariloche. Es, en definitiva, defender nuestro presente y asegurar nuestro futuro».