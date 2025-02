Una disputa que anticipa la polarización de octubre

(ADN).- El choque verbal entre Lorena Villaverde (LLA) y Martín Soria (PJ) ayer en la cámara de Diputados anticipa el clima electoral de octubre, que se encamina a una fuerte polarización. Pero además adquiere ribetes locales. La profundidad de las declaraciones, Ficha Limpia, José Luis Espert, Fred Machado y una mirada al 2027.

La diputada libertaria abrió la caja de pandora cuando criticó a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, por sus declaraciones contra el gobierno nacional por la falta de insumos, recurso humano y atención a los incendios en Río Negro. Llamó la atención que pose su mirada solo en la jefa comunal, ya que hubo un amplio arco de dirigentes no solo del peronismo, que marcaron la ausencia del Estado central. Se mezcló lo local? Uno de los principales asesores de Villaverde es Julián Goinhex, ex funcionario de Carlos Soria, de manifiesta enemistad con sus herederos. Desde enfrente le adjudican la retórica de la legisladora.

Sin embargo, sería una torpeza sólo adjudicarle a una pelea -histórica- local la ubicación de la intendenta como blanco. Algunos entienden que como circula su nombre para integrar las listas en octubre, lo de ayer fue subirla al escenario y hacerle sentir el peso de exponerla a nivel nacional como la figura del antimileísmo. Y Villaverde aprovecha para consolidar su liderazgo en el partido del Presidente. Otra lectura fue la de marcar la cancha (para que no haya confusiones) sobre que el peronismo es el adversario, más allá de los ismos. Puede que los Soria no sean kirchneristas de pura cepa como el senador Martín Doñate, pero son lo mismo, parece indicar la diputada. Los abroquela.

También vinculó al peronismo/kirchnerimo con grupos mapuches «violentos» apañados por Magdalena Odarda mientras fue titular del INAI. Eligió especialmente a ese sector que sigue siendo sindicado (especialmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) como el responsable de los incendios en la región cordillerana, con la mirada puesta en la RAM.

Y como quien no quiere la cosa, le manda un aviso a su socio (?) Aníbal Tortoriello, en señal que en Buenos Aires se lee que sus legisladores firman los proyectos en el Parlamento con el pan peronismo (Vamos con Todos, y el PJ-NE). Todos juegan.

Martín Soria no dejó pasar la ocasión y pidió la palabra para responder, ya que cuando Villaverde hizo alusión a su hermana, también se refirió a «un ex ministro». El roquense tomó la palabra y expuso ante la Cámara, y el país, que «el ex marido de Villaverde está detenido por una causa de tráfico de estupefacientes», y agregó que la diputada libertaria «tiene denuncias penales por estafas en su localidad”, en referencia a San Antonio y Las Grutas.

Impacto profundo. Los compañeros de Villaverde abrieron los ojos sorprendidos. Soria estaba develando situaciones que en la provincia se conocen, pero quizás en el mundo libertario no.

Más tarde, los medios de comunicación nacionales linkearon las declaraciones de Soria con las de su compañero de bancada, Rodolfo Tailhade, quien recordó -en pleno debate por la Ficha Limpia- que el diputado liberal José Luis Espert, fue detenido mientras recorrería el país azuzando su candidatura presidencial con un auto blindado con pedido de captura. El vehículo estaba a nombre de Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado, detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero a carteles del narcotráfico.

Ciccarelli hoy integra La Libertad Avanza en Río Negro.

Los dardos se cruzan entre libertarios y peronistas. Todo indica que se agravará en el tiempo y los motivos serán varios, pero todo abona a la teoría de polarización. La Casa Rosada -desde que se conoció que Cristina Kirchner tiene un piso del 40% en la provincia de Buenos Aires- dejaron de atacarla de forma directa y ahora sus misiles apuntan al Gobernador. Axel Kicillof es el nuevo adversario.

Si el Senado le da la segunda sanción al proyecto de Ficha Limpia, Cristina no podrá ser candidata. Eso modificaría los planes de ambos bandos de la grieta. Por eso no se descarta una modificación para que la Ley comience a ser operativa en la votación del 2027.

Como sea, la elección de octubre -que todo indica será sin PASO y con Boleta Única- se presenta polarizada. Villaverde y Soria contribuyeron ayer a esta lógica. La libertaria marca un mojón y llama a encolumnarse detrás de LLA al PRO, CREO y los demás espacios para que no haya dispersión. El peronista solidificó el discurso ¡basta Milei!, denunció que no hay trigo limpio en otros espacios políticos y consolida el camino a la unidad.