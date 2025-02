Respaldo rionegrino al juicio político contra Milei

(ADN).- El bloque Vamos con Todos manifestó su «firme adhesión» al tratamiento y aprobación del juicio político al presidente Javier Milei, que impulsan diputados de Unión por la Patria en el Congreso Nacional, en virtud del mal desempeño y los eventuales delitos cometidos en el ejercicio de las funciones del primer mandatario.

«Este accionar se vio reflejado en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, una moneda sin respaldo que causó estafas a más de 40.000 personas, quienes sufrieron pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares», justificaron los parlamentarios.

La intervención presidencial en la red social X “fue fundamental para que esta estafa sea posible. Parece que el ponzidente se olvida que ya no es panelista de televisión y ahora es presidente de la Argentina. Utilizó su figura para influir en el mercado financiero y fomentar la inversión en un activo de alto riesgo, sin controles ni garantías, resultando en un fraude de grandes dimensiones a nivel internacional”, afirmó el presidente de esa bancada, José Luis Berros. “Ahora nos cierra por qué donaba su sueldo, si sus ingresos los obtenía mediante estafas cómo ésta y negociados espurios”, agregó.

“La magnitud de estos hechos expone la total falta de idoneidad del presidente para ejercer el cargo y configura una serie de delitos que ameritan la apertura inmediata de un proceso de juicio político. Según el artículo 53 de la Constitución Nacional, este mecanismo está previsto para situaciones de mal desempeño, delitos en el ejercicio de las funciones y crímenes comunes. Las conductas del presidente se encuadran en diversas figuras penales que refuerzan la necesidad de su destitución e investigación”, afirmaron los legisladores en sendos proyectos de comunicación y declaración presentados hoy en la Legislatura rionegrina.

Entre las figuras penales involucradas se destacan el artículo 256 del Código Penal, que castiga a quienes reciban dinero o dádivas para influir en el cumplimiento de sus funciones; el artículo 303 del Código Penal, que penaliza el lavado de activos, una figura aplicable en el contexto de la criptomoneda; el artículo 174, inciso 5, que sanciona las defraudaciones cometidas con abuso de confianza; y el artículo 248 del Código Penal, que establece sanciones para funcionarios que dicten órdenes contrarias a la ley o incumplan sus deberes.

“Este hecho no es aislado. No solamente porque ya había difundido otra criptomoneda sin respaldo sino, porque además, desde su asunción, el presidente abusó del poder, gobernó sin consensos, atacó a gobernadores, legisladores, periodistas, dirigentes sociales y medios de comunicación, y vulneró principios fundamentales de la institucionalidad. Su actitud refleja un desprecio por el bienestar de la ciudadanía y la economía del país, como lo demuestra el brutal ajuste económico implementado, que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Ante estos hechos, la Legislatura de la Provincia de Río Negro no puede permanecer en silencio. Es nuestro deber pronunciarnos en favor de la transparencia y la justicia, exigiendo que el Congreso de la Nación active de inmediato el mecanismo constitucional de juicio político para determinar la responsabilidad del presidente y aplicar las sanciones correspondientes”, concluyeron los legisladores Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé.