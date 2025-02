Piden no reprimir a la UOCRA y la derogación del RIGI

(ADN).- El senador por Rio Negro Martín Doñate, alertó sobre las consecuencias de enviar a la Gendarmería a la obra del oleoducto VMS en Chichinales. Se solidarizó con la lucha de los trabajadores de la UOCRA e insistió en derogar la Ley Bases que habilitó el RIGI. “No solo saquean nuestros recursos, sino que ni siquiera garantizan empleo rionegrino», subrayó.

“El gobierno nacional de Milei y la ministra Bullrich deben abstenerse de ejecutar violencia y represión contra los trabajadores rionegrinos que legítimamente reclaman su derecho a la mano de obra local en el Oleoducto Vaca Muerta Sur”, indicó el senador peronista en sus redes sociales.

Doñate recordó que “esta obra, iniciada durante el gobierno anterior, garantizaba empleo para la mano de obra local y aseguraba el pago de impuestos en beneficio de la provincia de Río Negro y sus municipios. Sin embargo, al ser incorporada al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), ahora enfrentamos las consecuencias: ni recursos para el Estado rionegrino ni trabajo garantizado para nuestros habitantes”

“Arrodillarse ante Milei no era el camino. Nos cansamos de advertirlo”, subrayó.

El senador puntualizó que “no solo saquean nuestros recursos, sino que ni siquiera garantizan empleo rionegrino. Y cuando los trabajadores se plantan para defender lo suyo, el gobierno responde con denuncias falsas, amenazas y el despliegue de la Gendarmería”.

También, remarcó que “desde el Senado de la Nación, impulsamos la derogación de estas leyes que están destruyendo la vida económica y social de Río Negro y la Patagonia. Pedimos que nos acompañen en este proyecto. Es la única forma de recuperar soberanía sobre nuestro futuro”.

“Acompañamos el reclamo de los trabajadores y exigimos que las empresas respeten la mano de obra local. No es un favor, es un derecho. Si no garantizan empleo rionegrino, si no pagan impuestos, si solo vienen a saquear, no tienen lugar en nuestra provincia”, indicó Doñate.

Y agregó: “Lo advertimos y, lamentablemente, se está cumpliendo más temprano que tarde. Mientras Milei y su hermana timbean con el país, Bullrich amenaza con la violencia y los trabajadores quedan sin derechos. Esto no puede seguir así”.

El senador aseguró que “si no hay unidad en estos temas, a Río Negro se la llevan puesta. La mirada corta y coyuntural solo trae consecuencias, casi siempre, irreparables”.

“Desde nuestro lugar, vamos a seguir luchando con firmeza. No a la represión. No a la entrega de Río Negro. No a las leyes que destruyen el trabajo y el futuro de nuestra Patagonia”, concluyó.