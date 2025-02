Paulón contra la homofobia: «soy maricón y me la banco»

(ADN).- Esteban Paulón encendió la sesión de la Cámara de Diputados ayer donde se dio media sanción a la suspensión de las PASO, con un contundente discurso en defensa de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista contra el discurso de Milei en Davos. Antes del comienzo del debate, el diputado santafesino del Partido Socialista cuestionó al gobierno nacional por la difusión de noticias falsas sobre la marcha y mencionó una del medio ultraoficialista La Derecha Diario que habló de «defensa de la pedofilia».

«Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha. Que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso», exigió Paulon, que también cuestionó a Lilia Lemoine. «Se piensan que somos estúpidos y que no entendemos lo que dijo el presidente y nos manda el dibujito», le apuntó.

«El Presidente decidió elegir un caso de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia. ¿Por qué no usó el caso de Gisèle Pelicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual, en su forma más extrema, es abuso sexual? ¿Por qué no usó la figura del padre Grassi para decir que el catolicismo, en su forma más extrema, es pedofilia? Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir», lanzó Paulon.

«Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Yo fui uno de los convocantes de esa marcha, no soy kirchnerista, soy maricón y me la banco», arengó Paulon.

«Fui a esa macha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes, como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¡Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes!», continuó.

«El gobierno y Santiago Caputo se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones y ayer hicieron un anuncio temerario. No por la medida, que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene trans de cinco años es mutilado, acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública», completó.