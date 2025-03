(ADN). – El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió con dureza al presidente Javier Milei por haber cuestionado a su gestión por la ola de inseguridad, pedir su renuncia y solicitar que se avenga a la intervención federal del distrito, como consecuencia del crimen de la niña de siete años Kim Gómez. El mandatario provincial culpó a la Justicia por este asesinato y dijo que el jefe de Estado “es el principal responsable del narcotráfico”.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires dijo -en una respuesta pública- que había intentado contactarse con el Presidente para trabajar en soluciones la inseguridad en el distrito y que, en lugar de atender el pedido, le respondió por Twitter con el pedido de intervención federal. “Va a hacer falta la unidad para defender la democracia”, dijo el mandatario peronista.

“El incremento de la violencia y el crimen está hoy asociado al narcotráfico. La provincia de Buenos Aires, como se sabe, no produce droga. Para llegar a nuestros barrios tiene que recorrer 1.500 kilómetros y tiene que atravesar fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del Gobierno nacional. Y aunque nosotros, para que se entienda bien, busquemos, desbaratemos, ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico, vuelven a instalarse esos puntos de venta. Por tanto, lo digo con total claridad: Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera. Esta mañana, muy temprano, el Presidente decidió responder a esa invitación. Pero no lo hizo ni con una convocatoria, ni con una propuesta concreta, sino que respondió con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas”, dijo Kicillof en una conferencia de prensa que brindó esta tarde.

Sobre el crimen de Kim, perpetrado en La Plata, Kicillof destacó que el asesino, un joven de 17 años, fue capturado en tres horas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero que debía haber estado preso y sin embargo estaba libre. “Desde el primer momento acompañamos en su dolor a la familia y acompañamos también el pedido de justicia. Dije también que en una actitud miserable y oportunista, Milei y los dirigentes de la Libertad Avanza decidieron utilizar la tragedia con fines políticos y electorales y en lugar de mostrar respeto por el dolor de la familia y de la sociedad armaron una operación de agresión y provocación organizada”, afirmó.

El mandatario provincial también criticó la falta de fondos para la seguridad que, según él, el Gobierno nacional les robó y que “son fundamentales para reforzar nuestra política de seguridad y a nuestra policía”, dijo.

Kicillof también se refirió a la amenaza de Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires. “En su mensaje amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hace? Miren, ha habido durante el día de hoy varias especulaciones. Algunos lo asocian con un intento de tapar y ocultar el escándalo de la estafa de corrupción internacional con criptomonedas de la que es protagonista”, señaló.

El gobernador también leyó el tuit de Milei en el que el Presidente lo acusa de tener una “doctrina pro delincuentes” y lo insta a renunciar. “Primero, habla de doctrina judicial y de leyes. No sé si lo sabe, pero son leyes nacionales. La provincia de Buenos Aires no tiene un código penal ni juvenil ni en general bonaerense, no hay, no existe. Son leyes nacionales que determina el Congreso de la Nación y que además, esas leyes atañen a las decisiones de fiscales y de jueces. Poner preso a una persona, darle la libertad, es algo que no decide y no resuelve un gobernador, el Poder Ejecutivo”, explicó Kicillof.

Kicillof agradeció el apoyo recibido de otros gobernadores, intendentes y dirigentes políticos. “Me parece que mi ley debería tener muy en claro que más allá de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas democráticas de la Argentina, hay consensos que no se tocan. La democracia, el federalismo y la constitución”, aseveró.

El presidente»no gobierna ninguna de las 23 provincias»

Acompañado sólo por la vicegobernadora, Verónica Magario, el mandatario provincial continuó con sus críticas a Milei, de quien dijo: “Parece no entender algo fundamental: él efectivamente es presidente de la Nación, pero no gobierna ninguna de las 23 provincias”.

“Los gobernadores y los intendentes no son empleados del Presidente. Fueron elegidos por sus pueblos, tienen mandato y tienen la obligación de defender los intereses, en caso de los gobernadores, de sus provincias, y en caso de los intendentes, de sus municipios, y los derechos de sus habitantes”, afirmó Kicillof con firmeza.

El gobernador bonaerense subrayó que la defensa de los derechos de los ciudadanos es una prioridad y que no permitirá que estos sean avasallados. “Esto se trata de defender los derechos que quieren aplastar. Por eso digo con claridad que la provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni extorsiones. No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos de los caprichos, prepotencias o el resentimiento de un presidente que sigue sin asumir sus responsabilidades, que no respeta la democracia y que sigue sin comportarse como presidente”, expresó.

«Unidad para defender la democracia»

Kicillof también agradeció el apoyo recibido de diversos sectores políticos y sociales, y lanzó un mensaje que se interpetró en clave político-electoral. “He recibido hoy muchísimos mensajes, además de las expresiones públicas, a todos los que se han sumado a este repudio, porque va a hacer falta la unidad para defender la democracia”, sostuvo.

También anunció acciones legales contra las declaraciones de Milei. “Por último, quiero informar que instruí al asesor de Gobierno para que, conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia, formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia”, aseveró.

A pesar de la tensión, el mandatario provincial reiteró su disposición al diálogo. “Ahora que pusimos las cosas en claro y pese a todo lo que dije, le reitero al Presidente la invitación. Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo”, concluyó Kicillof.

Con información de elDiarioAr