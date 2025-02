Para Milei el dólar no está caro. Espert peleará con Kicillof

(ADN). – «El dólar de ninguna manera está caro. Hoy tiene un precio razonable», sostuvo el presidente Javier Milei, en una entrevista con Antonio Laje por A24 y destacó que «tenemos superávit fiscal y financiero».

Durante la entrevista, donde criticó al economista Domingo Cavallo y aseguró que «sólo le falta el moño» al acuerdo con el FMI, se suscitaron problemas de audio con los micrófonos que por momentos dificultó la escucha, situación que habilitó a los troll y seguidores libertarios de las redes, a hablar de boicot, una denuncia que no descartó el propio Jefe de Estado. El canal mantiene un conflicto con el gremio de los trabajadores televisivos SATSAID, que involucra a 30 empleados.

«No vamos a devaluar de ninguna manera», dijo luego en la entrevista y aseguró que “nosotros no estamos motivando una baja del dólar”. También aseguró que “Los que dicen eso son bastante brutos, por decirlo de una manera educada”.

Analizó que «la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se genera por un exceso de oferta de dinero, y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga, y eso significa todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más de la economía», comenzó explicando.

En tanto, Milei manifestó que «tenemos superávit fiscal y una caída de deuda de más de 30.000 millones de dólares».

“Hay tres metodologías para entender el atraso cambiario. El modelo oficialista, los cavernícolas de los kirchneristas ponían controles externos y luego de capitales, la consecuencia de eso era la brecha, ese modelo tenía además inflación monetaria y brecha creciente”, dijo.

“Si uno mira nuestro caso, tenemos superávit fiscal y financiero por primera vez en la historia y la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales”, aseguró.

Además, manifestó: «Hay muchos políticos pidiendo devaluación».

“El peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, ahora, con la tasa de inflación a la baja, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara”, remarcó y destacó así que “la economía argentina está hoy mostrando un proceso de expansión fuertísimo”.

Domingo Cavallo es «impresentable»

El presidente Milei, apuntó contra el exministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien tildó de “impresentable” y sostuvo que «mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”, dijo. y contrastó las gestiones.

A su vez, contrastó las gestiones: “Nosotros tenemos equilibrio fiscal; él no tenía. Este programa económico es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo. Nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso”.

Finalmente, destacó la recomposición de tarifas “durante todo el proceso de estabilización”. “Tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex; enfrentamos el proceso de los pases, lo resolvimos”, dijo.

Acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista, habló acerca de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para tomar nueva deuda. Milei sostuvo que «al acuerdo sólo le falta el moño» y dijo que «el programa incluye fondos frescos».

“Ese dinero va a cancelar deuda con el Banco Central, la deuda no varía y fortalece el balance del BCRA”, confió y reveló que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

“La reforma jubilatoria no es parte de este momento”, sostuvo el jefe de Estado y adelantó que primero es preciso llevar adelante una reforma laboral.

Espert competirá en Buenos Aires

«Ahora terminamos de acá y nos vamos para Casa Rosada. Hoy vamos a afiliar a José Luis Espert a la Libertad Avanza», adelantó Milei y remarcó «va a ser al margen de la labor brillante que está haciendo como presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda en la Cámara de Diputados».

Y completó: «José Luis se suma y se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires de acá en adelante y sin lugar a dudas como uno de los máximos exponentes de La Libertad que tenemos en Argentina, por lo tanto, yo estoy orgulloso que se meta en el barro de la provincia de Buenos Aires para pelearle de cara a cara a un impresentable, mentiroso, incompetente, inútil como Kicillof, y además bruto».

«Ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo».

El periodista Antonio Laje le consultó a Milei: «‘¿Imaginan una elección en conjunto con el PRO o por separado?'», a lo que el presidente respondió: «Yo creo que están dadas las condiciones para que digamos, los espacios se vayan juntando. De hecho, hay muchos intendentes que están sumándose a La Libertad Avanza».

«Hay muchos legisladores que se están sumando. Yo creo que con el paso del tiempo, y con una economía que está creciendo fuertemente, la inflación cayendo, la pobreza, digamos, en la frecuencia mensual nos vamos a ir ampliando», remarcó Milei.

Y cerró: «En ese contexto, donde sigue bajando la inflación, donde siguen subiendo los salarios reales, donde siguen subiendo las jubilaciones, donde a la gente le va muchísimo mejor, no por nada hoy estamos en niveles de popularidad récord y tenemos intención de votos del orden de entre el 45 y el 50%. La realidad es que si estuviéramos todos juntos los que defendemos la seguridad y la libertad, estamos para hacer una elección de 55%. Es decir, sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo».

Trump no es proteccionista

Al ser consultado sobre el anuncio de aumento de los aranceles al acero y al aluminio, Milei consideró: «Voy a hacer mi interpretación de la política de Estados Unidos. O sea, Trump no es un proteccionista. Trump utiliza la política comercial como instrumento de geopolítica. Después a usted le puede gustar o no. O sea, a usted le puede gustar o no, pero utiliza la herramienta, utiliza la política comercial de Estados Unidos como herramienta de negociación».

«Mi prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos, aún por sobre el Mercosur. Absolutamente. Porque el Mercosur no pasó de una unión aduanera mala. Se convirtió en comercio administrado en favor de empresas autónomas. Es decir, acá, digamos, se acabó la joda. O sea, acá va en serio. Entonces, acá se va a competir en serio. Entonces, y que no me vengan a correr con el régimen automotor porque está por fuera del Mercosur. Con lo cual, digo, eso es otra de las mentiras. Entonces, lo que voy es lo siguiente. Yo voy a priorizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos», cerró.