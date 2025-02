La soja no sale del campo. No alcanzó la baja de retenciones

(ADN).- La tan esperada baja en las retenciones para granos y subproductos no se refleja -al menos por el momento- en un mayor volumen de ventas de soja por parte de los productores. Quedan 12 millones de toneladas en manos de los productores y 4 millones de toneladas entregadas, con precio a fijar. Hasta el 5 de febrero, se comercializó solo el 2% de la soja nueva.

Según Dante Romano, del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, si bien al 5 de febrero se percibió un mayor ritmo de ventas de soja nueva, “estuvo en línea con lo habitual para estas fechas, lo cual no se condice con los precios en la zona de 300 dólares por tonelada”.

En este sentido, consideró que “el valor no sería tan tentador desde el lado del margen, y el riesgo productivo persiste. Al caer la producción esperada, se necesitan mejores precios para alcanzar el punto de equilibrio”.

Romano calculó que en nuestro país se comercializó solo el 2% de la soja nueva con precio versus el 7% promedio para esta fecha. En tanto, se vendió un 67% del poroto de la campaña anterior, cuando para esta parte del año el promedio es de 76%.

De esta manera, a semanas de la nueva campaña, quedan 12 millones de toneladas de soja en manos de los productores y 4 millones entregadas a fijar, sin precio.

“A esta fecha quedaban normalmente sólo 4 millones de toneladas en poder de productores”, advirtió.

En los últimos días, las lluvias llegaron a buena parte de la zona productiva, pero según el analista de la Universidad Austral no alcanzaron para estabilizar la calidad de los cultivos.

Entre las zonas más afectadas, incluyó al noreste argentino, sudeste cordobés y el sur de Buenos Aires. De todos modos, sostuvo que la humedad en los suelos tuvo una mejora en la franja media del país.

“El ciclo se parece más al de 20/21, donde la merma productiva estuvo por encima del 20% y en los años donde las lluvias estabilizaron los cultivos de fin de enero en adelante, vimos mermas de 5%”, explicó.

En este contexto, Romano recomendó que una estrategia posible es -en mercado más altos- apuntar a pisos unos U$S 10 por tonelada por debajo de los valores a los que se puede vender, que estimó de U$S 190 en maíz y U$S 292 en soja.

Además, sobre todo en soja, aconsejó invertir un 2% del precio de los granos en primas.

Por otro lado, según Romano, la última actualización del reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no aportó mayores novedades.

Para destacar, la cosecha sojera en Brasil avanza a paso lento y algunos problemas logísticos demoran la llegada del grano a los puertos. y no se visualizan problemas de oferta.

En el caso de maíz, la ecuación de oferta y demanda es mucho más ajustada, a partir de la menor producción de Estados Unidos, las menores exportaciones de Brasil y algunas dudas productivas en Argentina.