La Casa Rosada consiguió dictamen para Ficha Limpia

(ADN).- El oficialismo y los bloques aliados «dialoguistas» firmaron este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Ficha Limpia y que quedó listo para ser votado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza (LLA) y el PRO lograron reunir 30 firmas, al sumar en la cuenta los votos en disidencia de la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal.

La aprobación del dictamen de Ficha Limpia se dio ayer en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda luego de que quedara trunca en diciembre pasado.

La fuerza opositora de Unión por la Patria (UP) firmó un dictamen de minoría con que no modifica la lógica del actual marco jurídico respecto a la necesidad de una sentencia confirmada por la Corte Suprema para la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Encuentro Federal y Democracia para Siempre también presentaron dictámenes de minoría, mientras que el Frente de Izquierda firmó uno de rechazo total.

¿Qué dice el dictamen?

La iniciativa amplía su alcance a todos los funcionarios de la administración pública nacional e impide la asunción a cargos públicos para aquellas personas que hayan cometido delitos dolosos de corrupción y que tengan una sentencia judicial confirmada en segunda instancia.

«No es un proyecto de un partido político sino del gran amplio espectro republicano presentado en esta casa», dijo la diputada del PRO, Silvia Lospenatto, durante la comisión y consideró que esta versión es «mejor» que la que había fracasado en diciembre pasado. Sobre las diferencias del proyecto actual respecto de la versión que no pudo avanzar en diciembre pasado, destacó no solamente que se hayan incorporado como sujetos alcanzados a todos los funcionarios de la administración pública nacional, sino además la inclusión de una cláusula «anti proscriptiva». Esa cláusula fue incorporada para que la Ficha Limpia no pueda aplicarse a propósito de los fallos de segunda instancia que tienen lugar en el mismo año en que se realizan las elecciones.

También sumó a la lista de argumentos el hecho de que muchas provincias ya avanzaron con legislación específica de Ficha Limpia. Y enumeró las provincias que dieron este paso desde noviembre del 2020 en adelante, y que son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba, además de aquellas que anunciaron que seguirán el mismo camino (Neuquén, Tucumán, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires).

A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade atribuyó el impulso del proyecto de Ficha Limpia al «miedo terrible de que gane Cristina (Kirchner) las elecciones» y explicó que esa es la razón de que el Gobierno esté «apretando de manera descarada» a los diputados del oficialismo y de la oposición amigable.