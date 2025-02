Incendios: no prosperó un pedido para agravar penas

(ADN). – El diputado nacional rionegrino, Martín Soria (UP) pidió en la sesión de ayer un apartamiento del reglamento para incorporar un proyecto de resolución, que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que sume al temario de extraordinarias un dictamen alcanzado el año pasado sobre agravamiento de penas para quienes provoquen incendios, como así también “todos los expedientes de declaración de emergencia en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, y creo que también hay de Corrientes y Entre Ríos”, indicó, pero el apartamiento, que requería las tres cuartas partes de los votos, no prosperó, al cosechar 116 votos afirmativos, 95 negativos y 7 abstenciones.

El rionegrino habló de “una verdadera tragedia” y “crisis” con “bosques nativos, partes de Parques Nacionales, hogares, establecimientos turísticos y productivos incendiados”, mientras que desde el Gobierno nacional “se ha montado un show mediático”.

Tras mencionar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el diputado Soria dijo que «no me sorprende que alguien sea tan burro de pensar que vamos a sancionar en este Congreso una modificación al Código Penal que se va a aplicar retroactivamente a una persona detenida. Tampoco me sorprende que en este show mediático, para fingir que tratan de dar alguna respuesta a los incendios, desde el Gobierno crean que con una reforma al Código Penal van a apagar el fuego que está arrasando los bosques en la Patagonia”.

Soria recordó “el esfuerzo y el trabajo que hicimos durante el año pasado” en comisiones, cuando se consiguió “un dictamen unánime” que “hace cuatro meses está cajoneado y nos enteramos a la madrugada que el Poder Ejecutivo envió un proyecto que no tiene nada que ver con lo que venimos trabajando en este Congreso”.

En ese sentido, sobre la iniciativa enviada por el PEN, el diputado apuntó que en el texto “a los bosques se los equipara con pastizales” y además “no incorpora el delito doloso de incendios o destrucción de bosques nativos, el delito doloso que cause lesiones graves o gravísimas a las personas, y el delito doloso que genere daños en áreas naturales”, entre otros aspectos que lo hacen más incompleto respecto del dictamen que se había alcanzado.

Finalmente, cuestionó la idea de “creer que con el proyecto van a apagar el fuego que han generado el desfinanciamiento y la motosierra en Parques Nacionales y el Sistema de Manejo del Fuego”.

Reclamo contra Milei y Scioli

Más temprano, durante una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, el diputado Fabio Quetglas (UCR) enfatizó que “la mano invisible del mercado no apaga el incendio”.

El bonaerense precisó que hay “40.000 hectáreas afectadas en el sur, aproximadamente 150.000 hectáreas afectadas en el litoral” y “ninguna de estas provincias tuvo la suerte de recibir la visita del secretario de Ambiente, experiencia idéntica a los ciudadanos de La Plata en la inundación de 2013”, lanzó, en referencia a cuando Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires.

El radical señaló que “el fuego en estas características parece una cosa irresoluble, sin embargo, si uno habla con el Servicio Meteorológico unos meses antes, se puede saber en qué zonas y en qué lugares hay riesgos y respecto de las cuales se pueden tomar actitudes preventivas”.

“En todo el mundo -continuó- la organización de la respuesta a este tipo de sucesos no es individual, sino que es colectiva. El 99% de la tierra está protegida por algún tipo de servicio colectivo de protección contra incendio, y en aquellos pocos lugares donde la respuesta es privada, la coordinación sigue siendo pública”.

En esa línea, agregó: “Imaginen licitar un servicio de protección contra el fuego y el día que se produce un incendio la empresa se presenta a quiebra. Es evidente que frente a un riesgo de tal magnitud la organización decidió no agregar riesgo económico al riesgo natural. La mano invisible del mercado no apaga el incendio. Lo dice alguien que cree en el mercado, como creo en la penicilina y, sin embargo, no creo que la penicilina sea buena para todas las dolencias”.

“El fuego es una tragedia, pero mayor tragedia es el fanatismo, que es una forma de ignorancia”, finalizó Quetglas.