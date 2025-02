GNL: YPF, que compite con EEUU, busca cerrar acuerdos

(ADN).- El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera está trabajando para cerrar contratos de exportación de GNL lo antes posible. “Estamos trabajando fuerte con toda la industria porque creemos que 2025 es el año clave para cerrar ventas, teniendo en cuenta a nuestra competencia que es Estados Unidos”, indicó.

El ejecutivo aseguró que de los 308 TCF de reservas de gas que tiene Vaca Muerta, unos 75 TCF va a demandar el mercado interno hasta 2050. Por lo tanto, el resto se va a tener que exportar. Aseguró que los países limítrofes no van a demandar una porción significativa de ese volumen. Por eso la última gira puso el foco en Asia.

–¿Todos los proyectos de GNL vienen a ritmo agigantado?, le preguntaron en Radio Mitre.

—Tengo entendido que usted tuvo una gira asiática muy importante.

Primero hicimos Japón, Corea, China e India. Fuimos con PAE y Pampa Energía porque somos parte de la Argentina LNG. El objetivo es la apertura de mercados, después hacemos los contratos de largo plazo y ahí ya directamente sale el proyecto. Fuimos a abrir posibilidades de venta y creo que nos fue muy buen. En Japón hablamos de exportar 7 millones de toneladas, son 3500 millones de dólares de exportaciones por año; en Corea, 3 millones; en China, otros 6 o 7 millones de toneladas. A la India ya habíamos ido y teníamos que hacer la firma del MOU donde quede explicito que va a haber cooperación entre YPF y tres compañías de la India. En ese caso, la compra de LNG puede llegar a ser hasta 10 millones de toneladas por año. Eso puede ser un contrato de 5000 millones de dólares por año, que llevado a 20 años puede llegar a 100.000 millones de exportaciones para la Argentina.

–¿Vaca Muerta es el segundo campo argentino?

Es el objetivo que estamos teniendo y creo que lo vamos a lograr. Vamos por muy buen camino. Por supuesto, el programa económico ayuda muchísimo, abrió muchísimo el mundo hacia nuestro producto, tanto petróleo como gas. Estamos muy contentos de que vamos a poder lograr ese objetivo.

–Hay mucho interés de presidentes de países vecinos para asegurarse de petróleo y gas de Vaca Muerta.

El petróleo es un mercado spot. Eso significa que uno no necesita tener contratos de largo plazo. Licita constantemente y gana siempre el mejor postor. Para poder desarrollar el gas, en cambio, se necesitan inversiones muy grandes y compromisos de largo plazo. Un informe de Estados Unidos dice que Argentina tiene 308 TCF de reservamos. Si obtengo la mitad son 150 TCF. La demanda del mercado interno en Argentina hasta el 2050 es de 75 TCF. Nos quedan otros 75 TCF. Este proyecto, que es muy seguro, es por 35 TCF. Nos quedan 40 TCF y el mercado regional no va a tomar todo eso. Chile podría tomar 15 TCF, Bolivia no va a tomar y Brasil, salvo que uno vaya y tenga contratos claros en San Pablo, es un país en el que si llueve no compra y si no llueve compra. Entonces termina siendo un mercado pseudo spot. De cualquier manera, lo vamos a tener en cuenta porque hay que maximizar el recurso. No es uno u otro. Son todos.