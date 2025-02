El PJ negocia cómo desdoblar la elección bonaerense

(ADN).- Pese al debate en el peronismo sobre la suspensión de las PASO, que avanzó en Diputados y podría suceder lo mismo en el Senado, un tema que genera divisiones en los bloques, puertas adentro y en completo hermetismo, el PJ ya negocia cómo desdoblar los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Las conversaciones incluyen a la propia Cristina y a su hijo Máximo Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y a Sergio Massa, reveló La Nación. En algunos casos los contactos son directos y con encuentros a puertas cerradas, pero en otros requieren de intermediarios. Esto es así porque la jefa del PJ nacional no le dirige la palabra al mandatario bonaerense desde el año pasado.

Con las PASO suspendidas a nivel nacional, si el Senado le termina de poner un sello a lo que el jueves aprobó Diputados, Kicillof quedará habilitado políticamente para transitar el mismo camino en la provincia de Buenos Aires. El gobernador y sus acólitos vienen empujando esa iniciativa como una forma de justificar el posterior desdoblamiento de las elecciones para cargos nacionales de las que elegirán legisladores y concejales bonaerenses. Si el calendario electoral se achica, el axelismo tendrá mayor margen de maniobra.

Pero aún así, con una luz de ventaja sobre el statu quo que proponía Cristina Kirchner, el gobernador habilitó diálogos por ahora informales que derraman hacia los intendentes del conurbano, siempre atentos a su supervivencia política, a tal punto que algunos reclaman sin tapujos la suspensión de la ley que limitó las reelecciones en la Provincia.

En esas conversaciones ya se plantó la idea de que el desdoblamiento sea temporalmente hacia atrás, en lugar de anticipar los comicios bonaerenses. “Tres semanas después”, precisó una fuente calificada de UP.

Se trata de una propuesta ideada por Massa que ya llegó a oídos del mandatario provincial, que la escuchó y luego trasladó a unos pocos seguidores para semblantearlos. Es que el desdoblamiento tradicional -que supone adelantar las elecciones provinciales- no cuenta con el aval de Cristina, Máximo ni tampoco el de Massa.

Los motivos

“El desdoblamiento de la elección nos sirve porque los libertarios tienen una marca nacional fuerte, pero en los territorios flaquean y en algunos lugares ni siquiera tienen candidatos”, razonan en el PJ bonaerense.

La conformación de la Legislatura, donde Kicillof no tiene mayoría propia, ni tampoco mucho predicamento en los bloques oficialistas; y la necesidad de los intendentes del PJ de preservar el control de los concejos deliberantes, serían determinantes a la hora de definir el desdoblamiento. Aunque no queda claro si la elección provincial será antes o después de la nacional, la nueva hipótesis que circula en las mesas peronistas es postergar la bonaerense para noviembre próximo.

Las conversaciones internas se desarrollan en un marco de desconfianza que dificulta el entendimiento. Cristina Kirchner no accede a hablar con Kicillof y su enojo excede lo político: se siente traicionada en el plano personal.

Pero los contactos avanzan en el supuesto de que las PASO nacionales serán suspendidas en forma definitiva por el Senado. “Nosotros vamos a votar como en Diputados, en contra. La división del bloque hay que desdramatizarla, ya que no hay ruptura sino conveniencias electorales en cada distrito. Nadie va a salir a cazar traidores”, dicen en el kirchnerismo, ya hechos a la idea de que las elecciones primarias no tendrán lugar este año, porque hay varios gobernadores del PJ y aliados que ya plasmaron su postura en la Cámara baja.

Aunque diferencian este tema del proyecto de Ficha Limpia, que avanzó con un dictamen y que el oficialismo quiere sancionar esta semana en Diputados. “Hay un sector de poder que no sabe cómo frenarla a Cristina y tiene miedo de que gane. Deberían hacer una ley especial, con nombre y apellido, como cuando no se podía nombrar a Perón. ¡Pero después Perón volvió igual! Esa ley no va a pasar el Senado”, sostienen cerca de la expresidenta.