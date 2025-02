El perro y la rabia

El ex funcionario provincial salió a correr y lo mordió un perro. El tema se expuso en las redes sociales y en algunos medios de comunicación de la Comarca Viedma-Patagones, lo que desató la siempre vigente polémica sobre qué hacer con los animales sueltos (los que tienen dueño y los que no) y la inacción municipal. Pero la maldad estuvo en los ex compañeros de Gabinete del joven, que preguntaron con sorna: «esta bien el perro?». Se ve que el comunicador no hizo amigos en el trabajo.

