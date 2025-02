«El país está gobernado por el Partido de los Ricos»

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti criticó el modelo del Gobierno nacional que recauda «intransigentemente» impuestos pero no reparte con las provincias y los municipios. Como ejemplo, utilizó los tributos al combustible el FONAVI pero -dijo- es no se traduce en obras. Denunció que los fondos que no coparticipa, el presidente Javier Milei los utiliza la «para sostener un tipo de cambio que deriva en especulación financiera y en beneficios incalculables para los más ricos». Por eso, consideró que el país «está gobernador por el Partido de los Ricos».

En sus redes sociales, Pesatti expresó: «Cada vecino y vecina de nuestras ciudades y provincias paga impuestos con la expectativa de que esos recursos vuelvan en obras, en rutas bien mantenidas, en medicamentos para quienes más lo necesitan, en servicios esenciales». «Pero el Gobierno Nacional se queda con la mayor parte de la recaudación y no la devuelve» denunció, explicó que «de cada 3 pesos que cobra en tu ciudad y la provincia, 2 los retiene y se lo queda para sí».

«Esto significa menos inversión, menos desarrollo y menos oportunidades para ciudades y provincias», se quejó. «Un ejemplo claro es el impuesto a los combustibles. Se cobra en todo el país con el argumento de financiar obras viales y mejorar la infraestructura de calles, rutas y caminos. Pero la realidad es que ese dinero queda concentrado en el Gobierno Nacional y no vuelve en mantenimiento ni en inversión. Los vecinos pagan el impuesto pero no se invierte para el fin que fue creado. Hace exactamente lo mismo con el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Sigue recaudando los recursos para dotar a ese fondo del dinero necesario para construir viviendas sociales. Pero no tiene un solo plan de viviendas sociales en todo el país», enumeró.

En otro capítulo de fuertes críticas del vicegobernador a la Casa Rosada, advirtió que «el doble discurso del Milei es evidente. Dice estar en contra de los impuestos, pero los recauda con más intransigencia que nadie. Y lo peor: no los devuelve en obras ni en servicios».

«¿Para qué usa el dinero que les quita a las provincias y ciudades? Para sostener un tipo de cambio que deriva en especulación financiera y en beneficios incalculables para los más ricos que son los principales actores de carry trade o de la bicicleta financiera.

Mientras los municipios y provincias ven caer su capacidad de inversión en infraestructura, en obras, en mantenimiento de calles y rutas, salud y educación, el Gobierno Nacional redirige esos fondos hacia un modelo económico que prioriza la renta financiera por sobre el desarrollo productivo. La economía real, donde se desenvuelve el 99% de la gente, es menos importante que Viva la Libertad Project que derivó en una estafa a escala mundial», subrayó.

Y agregó: «Hoy pareciera que el país está gobernado por el Partido de los Ricos, para el 1% que gana más cuando la mayoría pierde.

Un gobierno del Partido de los Ricos que desfinancia provincias y municipios, que abandona a los jubilados, a los enfermos y a los laburantes, para proteger a quienes especulan con el esfuerzo de los demás y se enriquecen a costilla de los que menos tienen».

«El Partido de los Ricos, integrado por los héroes de Milei», concluyó.