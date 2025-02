El Gobierno nacional logró la suspensión de las PASO

(ADN).- El Gobierno nacional logró aprobar en el Senado la suspensión de las PASO y este año las elecciones serán directamente en octubre. La medida impulsada por la Casa Rosada obtuvo 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones. De este modo, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que tenía media sanción de Diputados.

El resultado exhibió una división marcada al interior del peronismo, que aportó 14 senadores que optaron por la afirmativa, seis que se abstuvieron y 14 que rechazaron la iniciativa. La bancada quedó partida entre el deseo de Cristina Kirchner de estropearle la agenda parlamentaria a Javier Milei para que siga pagando por el Criptogate y la necesidad de los gobernadores de suspender las primarias.

Aún cuando la ex Presidenta había otorgado la libertad de acción después del desbande de UP en Diputados, el escándalo de $LIBRA produjo un cambio de planes y el kirchnerismo intentó evitar la dispersión. Los mandatarios provinciales, finalmente, fracturaron el interbloque de UP por la mitad.

Entre los 14 que votaron a favor, se contaban el catamarqueño Guillermo Andrada, hombre de Raúl Jalil, los santiagueños Gerardo Montenegro, José Neder y Claudia Abdala Ledesma, pareja del gobernador Gerardo Zamora, los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza, la jujeña Carolina Moisés, la formoseña María Teresa González y el salteño Sergio Leavy.

A ese grupo, se sumaron los abstencionistas, cruzados por lealtades hacia Cristina y los jefes de sus territorios o su autonomía. En esa lista, se anotaron la rionegrina Silvina García Larraburu, los riojanos Fernando Rejal y Florencia López, Marcelo Lewandowski, Daniel Bensusán y Lucía Corpacci.

Más de un senador del sexteto manifestó en off ante LPO que estaban por la suspensión pero se abstenían para no agudizar la distancia. «La libertad de acción puede ser áspera», decían en los pasillos del Congreso.

El radicalismo también votó dividido. De sus 13 miembros, se opusieron al expediente Martín Lousteau, Pablo Blanco, Maximiliano Abad y Flavio Fama.

El argumento del presidente de la UCR se basó en el valor de las primarias como una herramienta que habilita a la competencia electoral contra las estructuras o aparatos. «Las PASO son un enorme desafío a los liderazgos establecidos. Ahí está la enorme hipocresía. Aquellos que ganan las elecciones con las PASO, apenas son Poder Ejecutivo y tienen la lapicera, quieren sacar las PASO», explicó.

Abad, por su parte, consideró que «las primarias ordenaron y estabilizaron la competencia al interior de las coaliciones electorales, posibilitando acuerdos entre partidos con distintas trayectorias, estructuras y representaciones geográficas». Lo relevante, a su criterio, es «la participación de la ciudadanía».

En sintonía con los intereses del gobierno, el PRO y los libertarios no sufrieron fugas. Solo Francisco Paoltroni, que fue expulsado de LLA, votó en contra.

Desde los palcos, siguió el desenlace de la discusión Victoria Villarruel, que no podía presidir la sesión por encontrarse en ejercicio de la primera magistratura por la visita de Milei a Estados Unidos.