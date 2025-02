El escándalo cripto y la ruta del dinero $LIBRA

(ADN).- El universo cripto puede ocultar a quienes mueven el dinero, pero no a los rastros que dejan. Es decir, las cuentas se identifican con códigos o apodos que preservan el anonimato. Pese a eso, sus transferencias quedan expuestas. Se pueden observar movimientos, montos y fechas. Varios de los giros vinculados a los ganadores del caso $LIBRA llegaron a empresas de este ecosistema, que no sólo funcionan como una escala en la trazabilidad sino también como la llave para conocer quiénes derivaron fondos hacia ellas.

Un análisis realizado por el diario La Nación relevó movimientos de las 10 cuentas que más ganancia obtuvieron mediante la compra y venta de los tokens de $LIBRA, y de las 13 que están relacionadas con los fondos que inyectaron la liquidez inicial del proyecto y luego, al retirar el dinero, desplomaron su valor. Dentro de este grupo se encuentran aquellas con los mensajes “Milei”, “MileiVlad” y “Milei CATA”.

Las firmas Bybit, Kraken, Wintermute, Coinbase y Binance aparecen en los movimientos impulsados por dichas cuentas, según los datos expuestos por la blockchain Solana, que es la red donde operó el memecoin que difundió el presidente, Javier Milei. Tal cual explicaron especialistas en materia cripto, abogados, un exfuncionario de la Unidad de Información Financiera (UIF) y traders contactados por LA NACION, estas empresas, mediante accionar judicial, podrían facilitar los datos de los responsables de quienes ganaron con $LIBRA.

“Depende de la regulación del país donde operan estas empresas y del país donde se encuentren sus cuentas recaudadoras”, analizó el exfuncionario de la UIF. En ese sentido, documentación oficial revela que Bibyt, a donde giró US$5 millones la cuenta que más ganancia obtuvo, está registrada en Seychelles, considerado un paraíso fiscal. “Bybit Bybit Technology Limited, (Incorporation No. 226958), una compañía incorporada en Seychelles teniendo su domicilio registrado en House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe”, informa su propio sitio web.

Distinto es el caso de las cuentas cuyas transferencias encuentran vinculación con Kraken, que se define como “la primera empresa de criptomonedas de Estados Unidos en recibir una licencia bancaria estatal”. Esto aumenta las posibilidades de accionar judicial en ese país a manos del FBI, que ya fue recibió una denuncia del caso o, incluso, de la Comisión de Bolsa y Valores de ese país, conocida como SEC, que también fue notificada. “Ellos tienen otros fierros, cuando quieren información, la tienen”, sintetizó el exfuncionario de la UIF.

La ruta del dinero

A continuación, la trazabilidad del dinero de las cuentas que, después del tuit de Milei publicado el 14 de febrero a las 19:01, dispararon sus ventas y engrosaron sus ganancias. Los datos de las operaciones y movimientos fueron observados a través de la blockchain Solana y el sitio Dexscreener, popular en la comunidad cripto.

Cuenta 1:

-A las 19:01 del viernes 14 de febrero, compró tokens de $LIBRA equivalentes a US$1,1 millones. Se dedicó a venderlos hasta las 19:37. Luego registra una última venta a las 00:45 del sábado 15. El grueso de ellas las hizo antes. Se observan dos pasos llamativos.

-A las 20:09 del mismo día del tuit del Presidente transfirió US$5 millones a una cuenta que recibió ese dinero.

-Esta última cuenta, a las 20:29, derivó esa misma cifra a “Bybit Hot Wallet”. Esta es la billetera asociada a la compañía de Seychelles.

Cuenta 2:

Comenzó a operar con $LIBRA a las 19:01, minuto en el que efectuó cuatro compras, cada una de US$250.000. Terminó de vender a las 20:14 de ese mismo viernes. Sin embargo, los movimientos de salida de dinero de esa cuenta comenzaron antes. Tres pasos.

-A las 19:57, a las 20:08 y a las 20:15, un minuto después del fin de su ventas, se observan transferencias a una misma cuenta a la que le dirigió US$6,9 millones.

-La cuenta que recibió esos montos movió esa cifra hacia otra cuenta, en un único giro, a las 21:34.

-Esta última, a las 23:08, movió US$4,4 millones a “Wintermute 4″.

Wintermute es una compañía vinculada al trading. En su página web oficial brinda información sobre dos empresas a su nombre: Wintermute Trading Ltd “registrada en Inglaterra” y Wintermute Asia Pte Ltd, “registrada en Singapur”. Allí aclara: “Ni Wintermute Trading Ltd ni Wintermute Asia Pte. Ltd están autorizadas o reguladas por cualquier autoridad reguladora, es decir, cualquier parte que negocie con Wintermute Trading Ltd o Wintermute Asia Pte. Ltd. Es posible que Ltd no se beneficie de las protecciones que normalmente se brindan cuando se negocia con entidades reguladas”.

Cuenta 3:

Realizó dos compras a las 19:01. Una por US$1,9 millones y otra de US$247.000. Dentro de sus movimientos, se observan varias ventas concatenadas hasta las 20:32 de ese viernes 14 de febrero. Tres pasos.

-A las 21:03 movió US$7 millones a una cuenta que no tuvo transferencias durante dos días.

-Esa cuenta comenzó derivar fondos hacia otras recién el 19 de febrero. A las 23:35 y a las 23:43 giró US$5 millones y US$3 millones, respectivamente, a una misma cuenta.

-A las 23:41, después de haber recibido los US$5 millones, esa cuenta hizo muchas transferencias pequeñas pero sobresale una grande, de US$1,7 millones, girados a otra cuenta a las 00:16 del 20 de febrero. Asimismo, mandó US$3 millones, a las 23:43 del 19 de febrero, a “Coinbase Hot Wallet”.

Coinbase funciona como una exchange que sirve para comprar y vender criptomonedas. Es de las más reconocidas en Estados Unidos. A diferencia de las compañías anteriormente nombradas, su nombre aparece en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina (CNV). Allí figura como “Coinbase Bermuda Services Limited”. Según un comunicado oficial de la firma, a partir de enero de este año forma parte de esa nómina. Esto podría permitirles a las autoridades argentinas indagar por cuenta propia quién estuvo detrás de, por lo menos, el giro anterior al que finalizó en Coinbase.

Cuenta 4:

A las 19:01 del 14 de febrero realizó una compra de tokens de $LIBRA equivalente a US$3,5 millones. Había recibido esa misma cifra de dinero unas cinco horas antes, proveniente de una cuenta de “Kraken”.

-A las 20:50 de ese viernes giró unos US$8 millones a una cuenta que, apenas los recibió los transfirió a “Kraken”, la empresa norteamericana con cuenta bancaria estatal, según su sitio web.

Cuenta 5:

-A las 19:01 compró US$500.000 en tokens de $LIBRA y luego se dedicó a vender hasta las 19:44. Dos pasos.

-Entre las 19:27 y las 19:44 realizó cinco transferencias a una misma cuenta que sumaron US$5,9 millones.

-Esta cuenta giró US$5,7 millones a las 21:29 a una cuenta que a las 22:53 movió US$5 millones a Wintermute.

Cuenta 6:

-A las 19:01 realizó una compra de tokens $LIBRA equivalente a US$1,5 millones. Luego empezó a vender hasta las 19:52. Dos pasos.

-Primero realizó una transferencia de US$1,7 millones, a las 19:50, y cinco minutos posteriores, un segundo giro de US$562.000 a una misma cuenta.

-Esta cuenta receptora no los movió, de acuerdo con el análisis de LA NACION sobre los datos de la blockchain Solana.

Cuenta 7:

Entre las 19:01 y las 19:03 compró tokens de $LIBRA por US$3 millones. Realizó una seguidilla de ventas hasta las 21:33, y al día siguiente hizo una última venta. Dos pasos.

-A las 21:54 del viernes 14 de febrero, 21 minutos después de interrumpir su seguidilla de ventas, transfirió US$5 millones a una cuenta.

-Esta última tardó solo diez segundos en derivar esos fondos a otra cuenta, donde el dinero permaneció inmóvil hasta la publicación de este artículo.

Cuenta 8:

No se observan compras del token aunque sí ventas, que comenzaron a las 19:28 del 14 de febrero. Cuatro pasos.

-A las 20:40 transfirió US$2 millones a una cuenta.

-Esta cuenta receptora inició sus primeras transferencias el 17 de febrero. A las 21:27 giró US$1,8 millones a otra cuenta.

-Esta última, luego de diez minutos, derivó esos fondos a otra cuenta.

-Dos minutos más tarde, la cuenta anterior movió US$1,5 millones a una cuenta llamada Kamino Reserve 1, donde se perdió la trazabilidad debido a la multiplicidad de movimientos de ese usuario.

Cuenta 9:

-Solo realizó cuatro ventas durante dos minutos, entre las 19:34 y las 19:36. Registró ganancias equivalentes a US$3,2 millones, según Dexscreener.

-A las 3:02 de la madrugada del 15 de febrero transfirió US$3,2 millones a Kamino Reserve 2, donde se perdió la trazabilidad debido a la multiplicidad de movimientos de ese usuario.

Cuenta 10:

-Compró US$1,1 millones en tokens de $LIBRA a las 19:01 y terminó de vender a las 12:44 del 15 de febrero. Tres pasos.

-A la 01:47 de la madrugada del 15 de febrero realizó tres transferencias. Esa tríada movió US$7,9 millones a una misma cuenta.

-Cinco días después, esta última cuenta derivó US$4 millones a otra.

-La tercera cuenta en cuestión giró US$4 millones a un usuario vinculado a la exchange Binance.

El caso de Binance reviste similitud con el de Coinbase. También está en el registro de la CNV, bajo la denominación “Binance Services Latinoamerica S.A. de C.V.”.

“Milei”, “MileiVlad2″ y “Milei CATA”

Según Coffeezilla, que entrevistó a Mark Hayden Davis, uno de los responsables del proyecto $LIBRA, existen cuatro cuentas a las que se derivaron US$100 millones, provenientes de la ganancia por prestar y retirar liquidez. Tres de esas cuentas contienen un “memo”, que funciona como una especie de etiqueta. Estos son: “MileiVlad2″, “Milei” y “Milei CATA”.

La gran pregunta alrededor de esas cuentas es si el Presidente tiene algo que ver con ellas. A simple vista resulta imposible vincularlo porque se desconoce quién es el verdadero administrador de esas cuentas. Sin embargo, hay rastros que permitirían determinarlo.

Esas tres cuentas con los memos se denominan “multisig”, porque están controladas por otras cuentas. Cada una posee tres cuentas tutoras. Esto significa que dependen de la autorización de ellas para realizar movimientos. Entonces, la pista puede estar en ese vínculo o conexión.

En el caso de “MileiVlad2″, una de sus tres tutoras recibió una transferencia el 14 de febrero a las 21:27 proveniente de Kraken. Nuevamente la exchange podría ser la clave para romper el anonimato. Misma situación se observa en una de las tutoras de “Milei CATA”, que recibió dinero girado por Kraken ese día a las 21:19.