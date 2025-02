El creador de Libra dijo que Karina Milei cobró una coima

(ADN).- El creador de la criptomoneda Libra reveló que le pagaba coimas a Karina Milei para tener «controlado» al presidente de la Argentina desde diciembre. En mensajes de texto a los que accedió el sitio CoinDesk y que también publicó La Nación, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, afirmó que podía «controlar» a Javier Milei debido a los pagos que había estado haciendo a su hermana.

«Yo controlo a ese negro», dijo Davis en mensajes de texto de mediados de diciembre.»Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero», dijo.

Del chat también se desprende que Davis había avanzado en una estrategia para el lanzamiento de $LIBRA que incluía la promoción y tweets de Milei.

«Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso», había revelado Hayden Davis, que se presentó como «asesor» del lanzamiento de la cripto $LIBRA, que terminó siendo una estaba rug pull que afectó al menos a 44 mil inversores por un monto que se estima supara los 80 millones de dólares.

El empresario que Milei recibió en la Rosada el mes pasado reveló que tiene 100 millones de dólares producto de la maniobra y dijo que espera instrucciones del presidente argentino y su equipo para sabes qué hacer con ese botín. Además dio un dato estremecedor: dijo que tenía un periodista presente para documentar todo, por su propia seguridad.

Davis dijo que no se desprenderá de los 100 millones «hasta que no tenga respuestas de Javier Milei y de su equipo, hasta que no tenga un plan real, por eso le di una ventana de 48 horas, hasta que alguien presente un plan real». «Se lavaron las manos. Si quieren que lo devuelva lo hago, pero no me dijeron una mierda», se enojó.

La hermana del presidente estaba al tanto de estas amenazas de Davis y estaba desesperada el fin de semana que Mariano Cúneo Libarona deje el ministerio de Justicia para abocarse a su defensa en las masivas denuncias que están cayendo tanto en Argentina como en Estados Unidos. La hermana del presidente temía que la ruta del dinero llegue hasta ella.

El propio Milei dijo en medio de la entrevista con Jony Viale que Cúneo lo está defendiendo y eso se pudo saber porque a TN publicó por error el fragmento que había censurado Santiago Caputo, que se metió en el medio de la entrevista para decirle al presidente que tendría implicancias judiciales.