El Bolsón: refuerzan el combate con más medios aéreos

(ADN).- El operativo de lucha contra los incendios forestales en El Bolsón se refuerza con la incorporación de dos helicópteros y un segundo avión hidrante, proveniente de la provincia de Santiago del Estero. Así lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck a través de sus redes sociales, desde el aeródromo local.

Estas aeronaves se suman a la del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que trabaja en la zona desde el inicio del siniestro. También otros dos helicópteros luchan contra las llamas en el incendio de Los Manzanares.

Weretilneck agradeció la colaboración del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de todos los santiagueños, “a quienes agradecemos profundamente por este apoyo fundamental”.

“El esfuerzo de nuestros combatientes y de todas las instituciones involucradas es clave para luchar contra el fuego hoy y mañana. Seguimos gestionando recursos para fortalecer a nuestros equipos”, dijo el Mandatario.

Ademas, Weretilneck volvió a destacar la labor de los combatientes del SPLIF de Bariloche y El Bolsón, así como la de los brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego, el Plan Provincial de Chubut, los bomberos policiales y voluntarios, y todo el personal afectado al operativo.

Más de 150 personas, entre personal operativo y de apoyo, están abocadas a las tareas de control del fuego.

El pronóstico para hoy, sábado 1 de febrero, indica condiciones de alerta, con baja dispersión de humo. Se esperan temperaturas entre 8 y 27 grados, una humedad cercana al 15% y vientos predominantes del norte por la mañana, rotando al oeste por la tarde. Se prevén ráfagas de hasta 60 km/h y no hay pronóstico de precipitaciones.

Desde el hospital local, se reportaron dos casos de quemaduras leves y no hay déficit de insumos. Se está relevando la zona del centro de salud.

Reunión operativa del equipo provincial

El Gobernador encabezó durante la mañana una reunión operativa con su Gabinete Provincial y el Intendente Bruno Pogliano, donde se repasaron acciones y se programaron las tareas para el día.

Participaron los ministros de Gobierno, Fabián Gatti; de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy; de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; con sus respectivos equipos de trabajo.

Donaciones y asistencia a damnificados

El polideportivo municipal sigue brindando asistencia a las personas evacuadas, con seguimiento del personal de salud.

Las donaciones para las personas afectadas continúan recibiéndose en el salón de la parroquia, ubicado en Avenida Sarmiento. Se solicita no donar más ropa ni calzado. Los artículos prioritarios incluyen:

Agua mineral

Alimentos no perecederos

Frutas

Barbijos

Guantes de trabajo de vaqueta (talles M y L)

Colirio

Gasas furacinadas

Solución fisiológica

Recomendaciones a la comunidad

Mantener la calma e informarse únicamente por medios oficiales.

Evitar circular por las zonas afectadas para no obstaculizar las tareas de combate del incendio.

Respetar la circulación de los móviles de emergencia, manteniendo despejadas las rutas de acceso.

No ingresar al aeródromo.

No hacer fuego. Ante cualquier columna de humo, dar aviso inmediato al 103.