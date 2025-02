«Diez oportunistas unidos contra los rionegrinos»

(ADN).- “Mientras miles de rionegrinos de nuestra Zona Andina se hunden en el dolor y la preocupación porque los incendios forestales están consumiendo el lugar que eligieron para su hogar, un puñado de legisladores de la oposición quiere aprovecharse políticamente de esta situación y entorpecer la labor del Gobierno que está colaborando desde un primer momento en la región”. De esta manera, el presidente del bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, respondió al pedido de informes realizado por la oposición respecto del incendio que afecta a buena parte de nuestra cordillera.

Sostuvo en tal sentido que “mientras el Gobernador Alberto Weretilneck se encuentra desde un primer momento en el lugar de los tristes sucesos, estos legisladores y legisladoras, seguramente desde la comodidad de su casa y debajo del aire acondicionado, impulsan un pedido de informes sobre las acciones del Ejecutivo ante el siniestro”.

“No vimos a nadie de estos iluminados, ni siquiera aquellos que pertenecen a la región, preocuparse por los vecinos, ir a ayudar, o simplemente mostrar un poco de empatía. Solamente están, como los caranchos, esperando a lanzarse sobre la presa”, indicó.

López agregó que “lo más loco de todo esto es que esta payasada es protagonizada en conjunto por los legisladores de Vamos con Todos y con el respaldo de integrantes del PJ-Nuevo Encuentro y La Libertad Avanza, quienes en Buenos Aires dicen estar en las antípodas, pero en Río Negro se unen para complicarle la vida a los rionegrinos”.

“Estos legisladores y legisladoras pretenden que los integrantes del Ejecutivo dejen de hacer sus tareas para tratar de ayudar a los damnificados por el incendio, para destinar ese tiempo a contestar las preguntas que a ellos se les ocurren solamente para sacar un rédito político. Incluso, piden información también del incendio en Parque Nacional Nahuel Huapi, donde la Provincia de Río Negro no tiene jurisdicción. Pero a ellos no les importa, o peor aún, no tienen idea. En cambio nosotros les decimos a los rionegrinos que se queden tranquilos, que el Gobierno de Juntos está haciendo todo lo que tiene a su alcance para ayudar a las víctimas de esta catástrofe, que lo va a seguir haciendo y que no va a detenerse hasta encontrar a los responsables. Ningún vecino se quedará sin nuestra ayuda, sin importar los colores políticos. Nosotros no sabemos de mezquindades, los de la vereda de enfrente sí”, manifestó.

“Como dijo nuestro gobernador Alberto Weretilneck, tiene que quedar en claro que nuestro Gobierno no va a dejar a ningún rionegrino atrás, y por lo tanto, vamos a poner lo que sea necesario para que aquellos vecinos que perdieron todo puedan recuperar su vida de manera rápida, aún cuando no sólo las dificultades las ponga la naturaleza, sino también cuando vengan de las mezquindades políticas de la oposición”, sostuvo finalmente.