Crisis frutícola: para la CAFI, la «macro no acompaña»

(ADN).- El gerente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Miguel Sabbadini, indicó que “la fruticultura del Valle, al igual que toda la fruticultura de mano de obra intensiva del país, está pasando por un momento complejo producto de una macroeconomía que no acompaña». Y vaticinó que «la perspectiva es terrible».

De esta manera, el empresario visibilizó que la crisis que padece la fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén es transversal, y golpea a todos los eslabones de la cadena productivo-comercial por igual.

“Ya vivimos este tipo de cambio, que mantiene un peso apreciado y, como nuestro componente de costos es un 50% mano de obra, complica la rentabilidad del sector. Entonces es difícil; la ecuación de costos no da y si no bajamos los costos internos sabemos que los números no van a cerrar absolutamente para nadie”, aseguró en declaraciones radiales.

Devaluación

Sabbadini expresó que “nosotros no pretendemos una devaluación, queremos que en el sistema de costos haya bajas que tienen que ver con el costo impositivo. Para que un empleado se lleve 1,5 millones de pesos al bolsillo nos está costando 2,5; la motosierra no tiene que estar en ese 1,5 millones”. Dejó en claro que los empresarios no están presionando por una devaluación. Entiende que la mejora de la competitividad puede venir corrigiendo otras variables. “Lo mismo que los impuestos que exportamos. Estamos exportando impuestos por un 11% de la producción y tenemos un reintegro por las exportaciones nada más que del 4%. Son un montón de cuestiones que tienen que ver con lograr ser competitivos con el resto del mundo y no a través de que el ingreso del trabajador sea menor, sino a través de que el Estado no se quede con la parte con la que se queda”, remarcó el empresario en diálogo con la radio AM 550.

“Nosotros no tenemos muchas posibilidades de competir por estas razones. Tenemos carga impositiva muy alta y el producto es el mismo, nosotros no podemos convencer a un importador brasilero de que compre nuestra fruta porque es más rica. Podemos hacer una diferencia, tenemos alianzas, compromisos, clientes de hace 40 años con los que ya tenemos una relación, pero a la hora de definir el volumen total, el componente de la fruta de nuestro origen se reduce y es lógico”, afirmó.

“Perspectiva terrible”

“Hemos enfrentado temporadas con perspectivas negras, pero la perspectiva para esta es terrible. Nos encontramos, a diferencia de otras veces, con un mercado interno totalmente deprimido y los precios muy bajos. Pinta muy difícil y el stock del año pasado no ayudó”, señaló. Recordó además que “de lo producido en el Valle históricamente, de las peras, exportamos el 60% y de manzana entre el 20 y 30%”.

Hay que recordar que tanto la CAFI, como la Federación de Productores y los Gobiernos de Río Negro y Neuquén ya han enviado sendas notas a distintos ministerios del Gobierno Nacional solicitando beneficios impositivos para compensar el atraso cambiario que presenta la economía. Pero hasta ahora, ni siquiera una audiencia con el ministro Luis Caputo han conseguido. Habrá que seguir esperando. Pero la cosecha avanza y la necesidad de fondos se hace, cada semana que pasa, más crítica. El tiempo, en estos casos, es otro de los bienes escasos que tiene la actividad.