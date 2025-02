Crece el fantasma del descarte de peras y manzanas

(ADN).- Los productores de peras y manzanas del Alto Valle advirtieron por una situación compleja para el sector y reclamaron asistencia. Según remarcaron, las cadenas de valor de ambas frutas “están al límite”, en un escenario que combina la caída del consumo interno, menos exportaciones y ausencia de políticas específicas para la producción.

Río Negro y Neuquén concentran el 80% de la producción nacional de peras y manzanas, que además genera más de 75.000 puestos de trabajo directos e indirectos. De su volumen total de producción, cerca del 50% se destina a mercados externos.

“Si el Gobierno nacional no plantea un salvataje de los pequeños y medianos productores Frutícolas de los Valles Productivos de Rio Negro y Neuquén, van a desaparecer y conjuntamente con ellos su producción”, remarcó Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Fernández Oro.

En diálogo con InfoCampo, Zanardi destacó que en estos días los productores sufren el efecto de un dólar desfasado y un aumento en los costos. En el caso de la mano de obra -que representa el 65% del total de los gastos de producción- reconoció que aumentó un 115%, mientras que la suba del dólar oficial con el que se pagan las exportaciones no alcanza para cerrar la ecuación.

En este contexto, se registra una fuerte reducción en la superficie cultivada, con una producción de peras y manzanas que en los últimos 15 años cayó de 2 millones de toneladas a 1,1 millones.

Se hace necesario la decisión del más alto nivel nacional, involucrando a los Gobernadores de las provincias de Rio Negro y Neuquen, para recuperar todas las tierras productivas bajo riego. Se deben tomar decisiones políticas para el salvataje de los pequeños y medianos productores”, remarcó el chacarero.

Alarma por frutas tiradas

Con números que no cierran una postal cada vez más frecuente en la región del Alto Valle es que las empresas descartan frutas. En algunos casos, la entierran en sus chacras, en otros las venden a la industria pero a valores muy por debajo de sus costos productivos.

Esto se refleja números que causan preocupación entre los productores. A modo de ejemplo, calcularon que hasta el pasado mes de octubre, el stock de peras de frío era de 49.000 toneladas, un volumen que en esa zona se ubica un 70% por encima de los promedios cuando se coteja con las últimas cinco temporadas.

Con este escenario a la vista, una de las pocas opciones que tienen los empresas es realizar ventas a destinos como Rusia, Perú y Bolivia. Si bien los compradores pagan precios muy por debajo de los habituales, a los empresarios argentinos no les queda otra alternativa, al menos para intentar salvar sus costos de producción.

De este modo, comercializan la caja de frutas a un valor que oscila entre los U$S 8 y U$S 10 la caja, cuando en un contexto normal esos valores pueden ubicarse entre U$S 15 y U$S 18.