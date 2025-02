Corte por decreto: Críticas de Doñate y Suárez Colman

(ADN).- La decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a dos jueces en la Corte Suprema provocó críticas en la dirigencia rionegrina. El rechazo unió a dos espacios diametralmente opuestos. Por un lado, el senador peronista Martín Doñate, y por el otro, el presidente de Republicamos Unidos, Nicolás Suárez Colman.

Los dos dirigentes utilizaron sus cuentas de la red social X. Para el abogado liberal los decretos «son absolutamente inconstitucionales». Para el senador, «Milei pisotea la Constitución». Y avanzó: «quiere garantizarse su impunidad».

«Los decretos de Milei para la designación de Lijo y a García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación son absolutamente inconstitucionales», aseguró Suárez Colman. Y explicó que «no están cumplimentados los requisitos para la emisión de un DNU: no hay urgencia y mucho menos hay una situación excepcional».

Doñate

“Nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto no solo es inconstitucional, es un intento desesperado de Milei por blindarse judicialmente y garantizar impunidad», aseguró Doñate, y añadió que «la Constitución es clara: los jueces deben ser designados con acuerdo del Senado”.

El senador rionegrino sentenció: “este es un golpe institucional. La maniobra busca repetir la estrategia del macrismo: controlar la Justicia para perseguir opositores y proteger a los suyos. Milei ya cruzó todos los límites y sigue avanzando hacia un modelo sin controles ni instituciones”.

Doñate analizó que “si el Congreso le sigue aprobando todo sin frenos, el cierre del Parlamento será el próximo paso. Sus ratas le hacen el muertito ante cada apretada, ante cada agravio. Ratas… Hoy viola la Constitución, mañana decidirá que no necesita más al Poder Legislativo”.

“Esto es más que una maniobra judicial: es la destrucción de la República. Quien cree en la democracia y en la división de poderes debe rechazar este atropello. Porque si esto avanza, la democracia en Argentina está terminada” aseguró.

Para finalizar, Doñate adelantó que “desde el Senado vamos a rechazar de plano esta estafa constitucional. No podemos permitir que se usen decretos para manipular la Corte, debilitar la Justicia y construir un régimen sin límites. No a la Corte por decreto. No al golpe institucional. No a la impunidad”, concluyó.