Como Trump, Milei anunció la salida del país de la OMS

(ADN).- El Gobierno nacional anunció hoy la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. La decisión se concretará a través de un decreto que firmará el presidente Javier Milei. Donald Trump tomó la misma decisión al asumir recientemente la presidencia de la Estados Unidos.

La salida del organismo internacional es la primera que toma la administración libertaria, que tiene previsto seguir en los próximos días con su retirada de otros espacios. Entre ellas podría estar la retirada del Acuerdo de París, en rechazo a la narrativa global sobre el cambio climático.

El análisis de estos próximos pasos está en manos de los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, según detallaron muy cerca de Milei.

La decisión del presidente de salir de la OMS se da en línea con lo que anunció su par estadounidense, Donald Trump, con quien volverá a verse en las próximas semanas, en el marco de la nueva cumbre conservadora de la CPAC. Además, va en línea con un antigua postura de Milei que, como cuentan en su círculo más cercano, él mismo plasmó en su libro Pandemonics, publicado en septiembre de 2020, en plena crisis por la pandemia de Covid-19. Allí, Milei calificó al aislamiento preventivo como un “delito de lesa humanidad” que atentó contra la libertad de las personas. También apuntó con dureza al organismo, con citas de Ricardo Rojas, el hombre que declinó de ser el nuevo Procurador del Tesoro, pero cuyo nombre se encamina a ser un potencial candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se cae alguno de los dos pliegos presentados por el Gobierno.

Desde el Gobierno también aludieron al costo económico que significa ser miembro del organismo, lo que fue estimado por las fuentes consultadas en alrededor de 10 millones de dólares al año, a lo que agregaron que se debe sumar los gastos de sueldo, viáticos y asesores del representante argentino en ese organismo.

En julio pasado, el Gobierno venía de haber rechazado firmar el acuerdo de pandemias. “Argentina no va adherir al acuerdo de pandemia de la OMS, que se comunicó en Ginebra, donde dejamos en claro que nuestro país no suscribirá a ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional”, dijo entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Adorni, hoy, en su presentación en la Casa Rosada, señaló: “Es un tema que están comentando, ratifico que el presidente instruyó a Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina de la OMS. Se sustenta en profundas diferencias de gestión sanitaria, en especial de la pandemia, que junto a Alberto Fernández nos llevaron al encierro y a la falta de independencia. No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra salud. No recibimos financiamiento de la OMS para gestión, por lo que esta medida no representa una pérdida de fondos ni afecta a la calidad de servicios. Da más flexibilidad para adoptar medidas y mayor disponibilidad de recursos. Reafirma nuestro camino para la soberanía en materia de salud”.

¿Qué es la OMS?

Es la agencia de salud especializada de la ONU y tiene el mandato de coordinar la respuesta mundial a las amenazas sanitarias globales, incluidos brotes de viruela del mono, ébola y polio. También proporciona asistencia técnica a países más pobres, ayuda a distribuir vacunas, suministros y tratamientos escasos y establece pautas para cientos de condiciones de salud, incluyendo la salud mental y el cáncer.