«Bullrich vino 12 días después y sin ninguna solución»

(ADN).- El legislador provincial Leandro García, volvió a cuestionar la falta de recursos del Estado Nacional para abordar la crisis que atraviesa la localidad producto del incendio iniciado hace 12 días en Mallín Ahogado, luego de la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich a la localidad.

“Bullrich aparece después de 12 días de iniciado el incendio en El Bolsón, una de las tragedias ambientales más grande de la historia de Rio Negro, ya van más de 3000 hectáreas de bosque, y más de 120 viviendas quemadas, un vecino fallecido, y decenas de emprendimientos productivos e infraestructura rural destruida. No traen ninguna solución para los vecinos que perdieron todo, apenas con una promesa de mayores penas para los responsables del incendio, que siguen sin aparecer, mientras decenas de inocentes sufren un proceso penal inexplicable”, indicó el legislador de Nuevo Encuentro.

García resaltó que “hay que informarle a la Ministra, que el último domingo todos rogamos que el viento no llegue a la loma del medio, un conjunto de barrios donde viven más de 500 familias de El Bolsón y que fue evacuado el día sábado, estos barrios no cuentan con infraestructura de servicios y no tienen acceso al agua, ni para consumo, ni para combatir el fuego. En ese barrio el gobierno de Milei decidió recortar una obra clave para generar infraestructura hídrica y eléctrica, que había sido iniciada en 2023 por la secretaría de integración socio urbana (SISU), y solo llegó a ejecutarse una primera parte”.

Respecto a los fondos comprometidos por Nación, afirmó “solo en 2024, en palabras del gobernador Weretilneck, Rio Negro perdió mas de 90.000 millones de pesos por recortes en distintos tipos de transferencias nacionales, ahora apenas comprometieron 5.000 millones de pesos para la reconstrucción de los destruido en el incendio. Una verdadera farsa».

Vale la pena reiterar que desde que asumió, Milei, negador del cambio climático y sus efectos, desfinanció los programas de Protección Ambiental de Bosques Nativos ( Ley N° 26.331) y los destinados a la prevención de incendios, y amenazó con derogar la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815. Además, despidieron y precarizaron en todo el país a trabajadores dedicados a la prevención y cuidado ambiental, y combate del fuego.

Para finalizar, García expresó: “ministra, insistimos, en El Bolsón necesitamos más Estado, más recursos, más políticas de prevención y subsidios para la reconstrucción de una zona que fue devastada. Dejen el circo para otro momento, toda la comunidad quiere saber quienes son los responsables y que tengan una condena ejemplar, pero no podemos desviar el foco de atención, el Estado tiene que ponerse al frente de la reconstrucción de Mallín Ahogado, y trabajar en el ámbito nacional, provincial y municipal para que esta tragedia no se repita. Ya demasiado hizo la comunidad del El Bolsón y la comarca andina del paralelo 42, que masiva y solidariamente se volcó a combatir el fuego y ayudar a las familias, es hora de que aparezca el Estado”.