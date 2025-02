Adorni: el que se aparta de la agenda se va a la casa

(ADN). – El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la remoción de funcionarios del gobierno, y advirtió que el presidente Javier Milei, «ganó con una agenda propia» y el funcionario que no la empuje y no entienda esta situación «tiene que juntar las cosas e ir a su casa». También lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al que calificó como un obstáculo persistente para la gestión nacional. Además, se refirió a su posible candidatura en las elecciones legislativas.

En declaraciones a LN+, Adorni aseguró que el mandatario provincial es un adversario político más relevante que Cristina Kirchner, ya que considera que la ex presidenta está en el tramo final de su carrera.

«En la provincia de Buenos Aires, como adversario prefiero más a Kicillof porque, si bien los dos son el pasado, Cristina está en su último tirón político. El gobernador tiene un par de años por delante para seguir molestando, así que sería más divertido», sostuvo el portavoz del Gobierno.

Además, cuestionó la postura del gobernador bonaerense frente a la administración libertaria y lo acusó de no colaborar con la gestión nacional: «no es una persona que se deja ayudar, no está en sus planes porque este Gobierno no comparte sus ideales de cubanización. Para ellos siempre fue más fácil echarle la culpa al otro», disparó.

En ese sentido, responsabilizó a Kicillof por la situación de la provincia y lanzó una advirtió: «Mientras tanto, el gobernador sigue haciendo mucho daño y los bonaerenses tienen que tomar nota para echarlo a patadas».

Consultado sobre la posibilidad de postularse en las elecciones legislativas, Adorni aseguró que su futuro político depende de la decisión de Javier y Karina Milei.

«Quedo sujeto a las decisiones del Presidente y Karina Milei. Yo estoy muy bien, creo que estoy haciendo un muy buen trabajo. Y así lo considera Milei. Si él cree que me iría mejor como candidato, no sé, pero ellos me ven bien. De todas formas, falta un montón», expresó.

Por otro lado, se refirió a la salida de funcionarios que no se alinearon con la gestión libertaria y defendió la postura del Presidente de remover a quienes no acompañen su agenda:

«Por momentos cuesta entender que el Presidente ganó con una agenda propia, con ideas que promovió durante años, y no hay razón por la que un funcionario no la empuje. Todos somos funcionarios de segunda línea. El que no está dispuesto a eso está bien, pero no puede estar en este Gobierno y tiene que juntar las cosas e ir a su casa», afirmó.

En ese marco, mencionó el caso de Flavia Royón, ex secretaria de Energía, y de otros funcionarios desplazados recientemente:

«Javier Milei considera que evidentemente Royón no tenía la misma idea y camino que estaba tomando el Gobierno hacia un año, y decidió moverla como a cualquier funcionario que cree que no sigue su agenda. Lo mismo pasó con De los Heros y otros. Cada funcionario que ha echado fue porque se corrió», concluyó.