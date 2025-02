A pesar de la sequía, buenos precios en Maquinchao

(Por Fabricio González).- Los temas del sector se expusieron en los discursos: La necesidad de bajar el “costo argentino” vía reducción impositiva, centrar esfuerzos en perforaciones para buscar agua y una demanda a la Justicia para que esclarezca las sospechas que rodean los incendios en la Comarca Andina de Río Negro.

Con la palabra “sequía” predominando en cada conversación, se realizó durante 3 días en Maquinchao la 15° Expo Ganadera Ovina, que tuvo durante el acto inaugural un importante peso político, si se tiene en cuenta que coincidieron el Gobernador Alberto Weretilneck, y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, quien es uno de los integrantes de la Mesa de Enlace Agrario y que lleva la voz de los ganaderos de la provincia ante las autoridades provinciales.

Castagnani destacó que para el campo “hay dos organismos que son imprescindibles, que son el INTA y el SENASA”, y aseguró que “en Río Negro el INTA está cumpliendo una función extraordinaria”. Sobre los incendios en Río Negro (el dirigente recorrió varios establecimientos en EL Bolsón), dijo que “hay grupos enmascarados, atrás de consignas falsas, que cometen estas locuras”, e hizo un llamado: “tenemos que ser fuertes y tenemos que apoyarnos mucho en la justicia, en la justicia que es la que tiene que dar un paso fundamental”.

Para el Gobernador “estamos viviendo en una época de cambios. De cambios políticos nacionales, de cambios económicos profundos, de cambios climáticos, y quizás hasta de cambios generacionales. Y en una época de cambios, la gran sabiduría de una sociedad, es cómo buscar los consensos para salir del, transitar este presente e ir a buscar el futuro”.

Como último acto de este encuentro de la producción, se realizó el remate de reproductores. A la muestra ingresaron 212 reproductores aportados por 16 cabañas y por el “Campeón Supremo” de la expo (un polled merino, astado, mayor de 4 dientes) se pagaron 2 millones de pesos, siendo la cifra mayor de la subasta. Este reproductor llegó desde la cabaña Leleque, próxima a Esquel y parte del Grupo Benetton en Argentina.

En las otras 2 categorías más importante, como Gran Campeón Polled (Cabaña Río Pico) y Gran Campeón Astado (Cabaña El Cóndor), se pagaron 1,8 millones de pesos por cada ejemplar.

Luego de aclarar que “esto no es una fiesta, esto es una jornada de trabajo”, el presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao, Héctor Zamborain, se refirió a la sequía y al calentamiento global, que según afirmó “existe y llegó. No sé si decirte que llegó para quedarse, pero que han cambiado los tiempos, no te quepa duda. La receptividad de los campos, la capacidad de los campos, la capacidad de producir, la capacidad de seguir generando, se ha disminuido, se ha reducido. No es lo que era en la época de los abuelos, ni de los viejos, ni de hace 15 años atrás”.

El dirigente destacó que Río Negro “es la única provincia de la Patagonia que tiene estos créditos, los productores no podrían comprar y los cobañeros no podrían vender. Y eso es digno de destacar”.

A los productores se ofrecieron créditos hasta 2 millones de pesos, a una tasa del 15% anual, con 11 meses de gracia y a cancelar en enero del 2026.

Como principal objetivo para el sector ovino, Weretilneck adelantó que “tenemos que invertir más y tenemos que invertir mejor en lo que son perforaciones. Me parece que esta es la gran tarea de este año que estamos empezando. Tenemos que aprovechar todo el invierno para poder llegar a la próxima temporada con la mayor cantidad de perforaciones posible, para evitar males mayores y en esto es muy importante la relación entre los productores”.

Por último, Castagnani, se lamentó porque “hoy los costos argentinos en dólares están muy caros. Por lo tanto, tenemos que, no sé si es la palabra presionar, pero sí lograr entre todos que se baje el costo argentino bajando los impuestos”.