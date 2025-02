(ADN).- “Las pérdidas son gigantescas, pero saldremos adelante todos juntos” indicó el gobernador Alberto Weretilneck en El Bolsón, a donde llegó a trabajar junto al intendente Bruno Pogliano y las fuerzas de la región, tras el incendio que se inició en el Cajón del Azul y se propagó rápidamente por la zona generando evacuaciones. “No vamos a dejar a ningún bolsonense atrás», aseguró.

En la localidad, más de 100 combatientes y diversos organismos trabajan en la lucha contra las llamas.

Weretilneck visitó la central del SPLIF y dialogó con los combatientes, con quienes se interiorizó de las acciones que se llevan adelante y dispuso una serie de medidas.

Si bien el mayor incendio se centraliza en la zona del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE), también hay otro foco en Los Manzanos, en la región de El Manso. “Estamos afrontando dos incendios muy graves, simultáneamente”, dijo. Hasta el momento, hay unos 100 evacuados en el Polideportivo Municipal y el Gobernador aclaró que “toda la gente que está en los refugios está segura, y se está trabajando con quienes quieran descender en este momento para que sean asistidos”.

“Estamos trabajando coordinadamente con todas las instituciones, con todo el apoyo del Gobierno Provincial, del gobernador Alberto Weretilneck, que desde un principio estuvo en contacto y hoy está acompañándonos aquí personalmente. Está todo dispuesto para que podamos salir de esta difícil situación. Va a llevar mucho tiempo poder cuantificar el daño material”, dijo el Intendente Pogliano.

Respecto al incendio en la zona de ANPRALE, Weretilneck aclaró que “se está investigando el origen, no estamos en condiciones de afirmar si fue intencional o una negligencia, pero no fue una cuestión de la naturaleza”.

“Quiero llevarle tranquilidad a todos los familiares de quienes nos están visitando. No hay ninguna persona del resto del país que está veraneando cuya vida corra peligro. Se está armando un diagrama de evacuación voluntaria de los turistas que estaban en los refugios. No es obligatoria, es voluntaria. Quienes quieren quedarse, pueden hacerlo en los refugios”, agregó el Mandatario.

“No vamos a dejar a ningún bolsonense atrás. Vamos a poner, lo que haya que poner para que en el menor tiempo posible los vecinos que ayer perdieron todo puedan empezar a normalizar en su vida”, dijo Weretilneck, quien aclaró que aún no se puede cuantificar el daño material y la cantidad de viviendas afectadas.

El Gobernador confirmó que las llamas no afectaron la estructura de la Escuela 103, pero si provocó daños en el Centro de Salud. “El Hospital está con un plan de emergencia, estamos abasteciendo los medicamentos que sean necesarios y vamos a hacer todo lo posible para que el Centro de Salud vuelva a funcionar adecuadamente lo más rápido posible, para que los vecinos tengan contención”, agregó.

El Gobernador también confirmó que se habilitará en las próximas horas un horario extraordinario del Registro Civil para atender a aquellos vecinos que perdieron su documentación y necesitan tramitarla rápidamente; y además se está movilizando el grupo especial COER para el resguardo de las propiedades en la zona afectada. “También desde la Secretaría de Energía y con EDERSA se trabaja en reconstruir el tendido eléctrico que fue destruido”, añadió.

Desde el Comité de Emergencia Municipal (COEM) confirmaron que la Ruta 40 se encuentra transitable con asistencia entre Río Villegas y El Bolsón. En el lugar trabaja Gendarmería Nacional y Policía de Río Negro. Se solicita extrema precaución debido a la presencia de vehículos de emergencia.

Se solicitó a los vecinos de Mallín Ahogado, El Guadal, Subida de Seguel y zonas cercanas permanecer atentos a las indicaciones de los organismos oficiales. Además, se dispuso un operativo coordinado con la Secretaría de Ambiente de Río Negro, Club de Andinismo El Bolsón y Patrulla de Montaña, de Policía de Río Negro para facilitar el descenso de turistas que quieran trasladarse desde los refugios hacia la ciudad (no es obligatorio).

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, está viajando hacia El Bolsón para acompañar las tareas de emergencia y coordinar acciones con los equipos que trabajan en el combate. Hasta el momento, se estima que el incendio ha afectado 1.600 hectáreas.

Recursos desplegados

SPLIF El Bolsón y Bariloche: 54 combatientes, 12 móviles y personal de la central.

Servicio Nacional de Manejo del Fuego: 25 combatientes, 5 móviles y un avión hidrante.

Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en coordinación con Bomberos de la Comarca.

Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut: 12 combatientes, 3 móviles.

Parque Nacional Lago Puelo: 8 combatientes, 2 móviles.

Protección Civil Provincial: 8 agentes, 3 móviles.

Defensa Civil Municipal y Municipalidad de El Bolsón, a cargo de la coordinación del COEM.

Bomberos de Policía y Policía de Río Negro.

Seguridad Vial Provincial y EDERSA.

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

Hospital de Área El Bolsón, con puesto sanitario.

Servicio Forestal Andino: 6 agentes, 5 móviles.

CAEB: 7 recorredores.

Municipalidad de El Hoyo, colaborando con dos cisternas.

Gendarmería Nacional – Escuadrón 35 El Bolsón.

Se solicita a la población:

Mantener la calma e informarse solo a través de medios oficiales.

Evitar circular por los sectores afectados y no entorpecer las tareas de combate del incendio.

Respetar la privacidad de las personas afectadas y evitar el sensacionalismo.

Despejar las rutas de acceso y circulación, ya que los móviles de emergencia siguen operando en la zona.

No transitar por el aeródromo.

No hacer fuego. Ante cualquier columna de humo, dar aviso inmediato al 103.