Milei convocó a Macri «para fulminar» al kichnerismo

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el presidente de la Nación, Javier Milei, convocó a Mauricio Macri a una posible alianza en las próximas elecciones legislativas con el propósito de “fulminar” al kirchnerismo.

Asimismo, indicó que Milei “sabe y está convencido” de que “lo único imposible es lo que no se intenta” y recordó que cualquiera que lo desee “puede sumarse a las ideas o a los vientos de transformación que soplan en la Argentina”: “Nosotros no discutimos candidaturas; no nos importa, porque estamos gobernando”, añadió.

“El presidente Milei invitó a Macri a ponernos de acuerdo para terminar de fulminar al kirchnerismo y lo extendemos a todos los que quieran mejorar el país. Es importante recordar que nos tenemos que unir todos para seguir avanzando”, indicó.

En la misma línea, y retomando lo que dijo el propio Milei la semana pasada sobre armar un “acuerdo total para arrasar al kirchnerismo” entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, sostuvo que esa convocatoria tiene como fin principal “sacar adelante” al país porque la República “estaba devastada y había que reconstruirla”.

Por otro lado, manifestó que cualquiera “que haga una lectura correcta de las elecciones del 2023” podrá comprender que los ciudadanos quieren “seguir avanzando” con lo que propone LLA y quienes los critican negativamente son los que forman parte de “la politiquería rancia” que todavía no digiere los resultados de la elección.

“Hay un gran convencimiento de que el camino es el correcto. Seguro cometimos errores, pero el norte no se negocia. Si lo hacemos, traicionamos al electorado”, declaró en Radio Mitre.

Para finalizar se refirió a la visita que está realizando, en estos momentos, el Presidente de la Nación en Estados Unidos para participar de la asunción de su par electo Donald Trump y expresó que es un indicio de un “cambio de época”.

“Hasta hace no mucho nuestros referentes a nivel mundial eran Fidel Castro, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y esta vuelta de página en materia internacional que dio Milei se resume en ser de los pocos líderes que presencian la asunción. Son los aires de libertad que se sienten en cada rincón del mundo«, concluyó.