López defendió las cesantías por incumplimiento laboral

(ADN). – Como es habitual ante una medida gubernamental, el legislador Facundo López, bancó el cese de contratos de empleados estatales y respondió a las acusaciones gremiales sobre la aplicación del ajuste y la motosierra por parte del gobierno provincial, definiendo que “el que no tuvo compromiso y no cumplió con sus tareas, no tiene lugar en un Estado que busca ser más eficiente y respetuoso de los recursos que, con mucho esfuerzo, aportan todos los rionegrinos”.

El presidente del bloque de legisladores de Juntos, respaldó la medida de la administración de Weretilneck, de no renovar 448 contratos de trabajadores estatales, con vencimientos al 31 de diciembre pasado, que según determinó la Secretaría de la Función Pública, hayan incumplido sus obligaciones, con sanciones disciplinarias y ausentismo en el lugar de trabajo sin justificación, entre otras faltas graves.

“El Gobernador Alberto Weretilneck fue claro: el Estado no puede ser un lugar donde se refugien la irresponsabilidad y la ineficiencia. Quienes no cumplieron con sus obligaciones laborales, se van. Tal como sucede en el ámbito privado”, dijo López y enfatizó la medida «no responde a ninguna política de ajuste, ni se alinea con ningún discurso de achique y nada tiene que ver con la ‘motosierra’, como quieren instalar los vivos de siempre, los que hace años son cómplices de estos incumplimientos laborales, que provocan fallas en el funcionamiento del Estado”.

Destacó que «nuestro Gobierno no achica nada. Por el contrario, respeta al empleado estatal que todos los días se levanta y cumple con su trabajo con orgullo, sin poner excusas y sin burlarse del resto de sus compañeros. Por eso, decidió renovar más de 2.900 contratos con trabajadores que fueron respetuosos de sus obligaciones laborales” y señaló que «se quejaron por los controles y ahora se quejan porque no se renovaron los contratos de los empleados que cobraban sin ir a trabajar o que cometieron una falta grave. Nuestro Gobierno está en la vereda de enfrente. Estamos convencidos de que este es el camino para eficientizar el gasto público y cuidar los recursos de los rionegrinos”.