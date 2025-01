Extraordinarias: eliminación de las PASO y Ficha Limpia

(ADN). – El Gobierno analiza los proyectos de ley que formarán parte del temario de las sesiones extraordinarias que convocará para fin de mes y ratificó que la eliminación de las PASO formará parte, mientras que también es casi seguro que se incluirá el nuevo texto de Ficha Limpia.

«Todavía estamos haciendo un análisis interno de lo que puede ser aprobado. Independientemente de eso, la idea es mandar la convocatoria a sesionar en febrero, o fines de enero, porque el gobierno quiere derogar las elecciones PASO», sostuvo un importante funcionario en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada.

Existe aún una puja con la oposición por este tema, ya que el PRO y Unión por la Patria podrían avalar una suspensión de las PASO para este año pero se resisten a eliminarlas para siempre.

La novedad de las últimas horas es que todo indica que el nuevo proyecto de ficha limpia formaría parte también de las sesiones extraordinarias, luego de la polémica y los reproches cruzados por la caída del texto original de la diputada del PRO Silvia Lospennato.

Tras eso, el presidente Javier Milei habló por teléfono con Lospennato para comprometerse a armar e impulsar un nuevo proyecto porque el de su autoría tenía aspectos que no compartía.

No obstante, no estaba claro si el nuevo proyecto iba a entrar en extraordinarias o pasaría para más tarde. A fines de diciembre, Milei recibió a diputados radicales cercanos y les ratificó que este proyecto se iba a tratar, pero no les dio precisiones si sería en extraordinarias o en ordinarias.

La iniciativa tiene como fin impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones.

El resto de los proyectos que podrían tratarse antes de marzo, cuando comience el período ordinario de sesiones, se encuentran la ley de reiterancia (que ya tienen dictamen), juicio en ausencia y la ley antimafia (que tiene media sanción).

«Tal vez también se envíe la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y quizás se insista con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla» para integrar la Corte Suprema de Justicia, apuntó la misma fuente.