Suspensión, un PASO previo a la eliminación

(ADN).- Frustrada la negociación para eliminar las PASO, el Gobierno va hacia una suspensión solo para 2025. Será con un proyecto de ley y debería ser aprobado antes de abril, en sesiones extraordinarias o en período ordinario. La eliminación de las primarias quedaría recién para 2027.

Si bien apuestan a eliminarla, en Casa Rosada no ven con malos ojos el plan de suspenderlas para el año próximo y con un Congreso mucho más favorable tras las elecciones, ir por la eliminación total en 2026 y encarar el año de las presidenciales en 2027 sin PASO.

Es la nueva estrategia de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuró este lunes a la oposición para ir contra las PASO. Aunque en su mensaje habló de «eliminación». «El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales. Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares», arrancó el tuit el jefe de ministros.

En off, diferentes fuentes de la Casa Rosada confirmaron a El Destape que el Gobierno se prepara para un proyecto de ley para suspenderlas solo por el 2025. Y contaron que, en negociaciones con el PJ, estaría más dispuesto a votar esa decisión. «Cristina tiene que aprovechar porque todavía tiene la lapicera, no necesita las PASO por ahora», bromeó ante este portal un funcionario de Balcarce 50 sobre el armado de listas en el peronismo y la influencia de la ex presidenta.

Para la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se necesitan los votos de mayoría simple (la mitad más uno) en ambas cámaras. En el Gobierno creen que con la «suspensión», los votos estarán. La idea de la Casa Rosada es meter el tema en el final de febrero en sesiones extraordinarias o en el período ordinario que comienza el 1º de marzo. Quieren que se vote en marzo y llegar a abril con el cronograma electoral definitivo.