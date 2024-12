Se prorrogó la concesión de la Estación Fernández Oro

(ADN).- La Legislatura ratificó en forma unánime el acuerdo de prórroga del contrato hidrocarburífero de la Estación Fernández Oro. Fue hoy en sesión extraordinaria. La ley sancionada autoriza la concesión por 10 años al Grupo Quintana del yacimiento ubicado en la zona de Allen.

El Grupo concesionario está formado por las empresas Quintana E&P Argentina SRL, Quintana Energy Investments SA y Gas Srorage and Midstream Services SA.

El yacimiento se encuentra en un bloque gasífero conocido como “Estación Fernández Oro”, localizado en la zona de Allen. Produce un 30 por ciento de gas y 7 de petróleo y es uno de los yacimientos maduros principales, que viene siendo explotado desde 1969 por la empresa YPF, y ya cuenta con un declive natural de su explotación.

Durante el debate del proyecto, la miembro informante de Juntos Somos Río Negro, Lorena Yensen, explicó que la renovación de la concesión se da en el contexto del plan Andes, por el cual YPF comenzó a desprenderse de los pozos maduros para volcar su explotación a los pozos no convencionales.

Fundamentó que desde 2017 el yacimiento venía bajando su productividad y ahora el Grupo Quintana va a reactivar toda su producción, al igual que las tareas de exploración, de evaluación y de explotación de los recursos, lo que generará fuentes laborales y la reactivación de la economía.

Destacó que se trata de un plan de inversiones «auspicioso y ambicioso» del Grupo Quintana, del orden de los 91.880.000 de dólares, que incluye 12 nuevas perforaciones, donde YPF no estaba perforando, con 22 workover, que es el reacondicionamiento de esos pozos para elevar la curva de producción y estirar su vida útil, y que contempla seguir profundizando en los pozos y la habilitación de un gasoducto.

El acuerdo implica un aporte complementario del 3 por ciento a las regalías hidrocarburíferas, que actualmente son del 12 por ciento. También hay un aporte para el desarrollo social y el fortalecimiento institucional; y un bono de prórroga de 2.500.000 dólares, que la provincia coparticipa con municipios y comisiones de fomento, y una parte al Fondo de Asistencia Energética.

El acuerdo incluye además un compromiso de remediación ambiental que el Grupo concesionario tiene que llevar adelante, que contempla remediación de pozos, capacitación, investigación, contratación de fuente laboral directa y mantener la integridad de los pozos, y mantener pasantías anuales.

Yensen destacó ”la tarea de la Secretaría de Estado de Energía para poner en valor estos recursos naturales a través del fortalecimiento de la actividad de manera sustentable, pero sobre todo el mantenimiento de este tipo de actividades que de manera directa o indirecta realizan las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros”.

La legisladora remarcó que se trata de “una manera de ampliar y diversificar la matriz productiva de la provincia para producir recursos genuinos, para después traducirlos en el bienestar de los rionegrinos”.

Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, manifestó el acompañamiento del bloque, aunque cuestionó el acuerdo: «Es un mal negocio».

“Nos llevan a una encrucijada, porque la gente necesita trabajo, y nosotros nunca nos vamos a oponer a la generación de trabajo y a la ilusión de la gente que hoy necesita comer”, expresó.

“¿Cómo le explicamos a la gente que estamos regalando por 2 paquetes de yerba la estación gasífera más importante?, preguntó.

Cuestionó que que el acuerdo “no incluya un seguro de caución y que el Grupo Quintana tenga un patrimonio de 2,5 millones de dólares y pretenda invertir 91 millones de dólares; que tenga 2 empleados; que Gas Storage se haya conformado en 2024, con un capital de 980 millones de pesos; y que vaya a pagar un bono de 2 millones y medio de dólares, lo que implica 20.800 dólares por mes, en 10 años, cuando el CEO gana 70 mil dólares por mes”.

De la bancada del Pro Unión Republicana, Caludio Doctorovich también acompañó con críticas: «Asistimos a una nueva prórroga a 3 empresas que están flojitas de papeles, y vemos el oscurantismo gubernamental, que se traduce en no mostrar expedientes».

Aunque también cuestionó que no se incluya seguro de caución, expresó que no pondrán «piedras en la rueda», no obstante pidió «un poco más de claridad».

Santiago Ibarrolaza (Pro Unión Republicana) adelantó el voto positivo de su bloque y destacó: «Creemos que este proyecto es importante para la provincia y para los municipios con recursos escasos». Agregó: «Como legisladores, estaremos atentos a la ejecución de estos contratos y a las operadoras involucradas, controlando que nadie haga negocios personales en desmedro de lo colectivo y de los intereses de los rionegrinos».

Ana Marks (Partido Justicialista – Nuevo Encuentro), aunque afirmó que su bloque acompañaría, criticó: «Entendemos que estas negociaciones han generado un marco de debilidad para el Estado rionegrino. La ley marco nos pone en la situación de analizar un convenio que impacta negativamente en los municipios productores». Agregó: «Creemos que el bono de prórroga es bajo, considerando la potencialidad de los pozos en cuestión».

Por el bloque CC-ARI-Cambiemos, Roberta Scavo resaltó la importancia del logro alcanzado en la Legislatura: «Se estableció un 1% destinado a infraestructura deportiva por cada contrato de renegociación petrolera que realice la provincia».

Por Primero Río Negro, Elba Mansilla hizo hincapié en las garantías necesarias para el contrato: «Es fundamental que este contrato incluya la póliza de caución, ya que representa la garantía ante un posible incumplimiento o falta de solvencia de las empresas. La provincia debe tomar estos recaudos».

Lorena Matzen (Unión Cívica Radical) explicó que el bloque acompañaría la prórroga: «Consideramos que YPF, como titular de la concesión, también es una garantía para el cumplimiento de las obligaciones empresariales. Apoyamos esta medida porque entendemos que hay un declive en la actividad productiva, y es necesario reinyectar recursos para que vuelva a ser un polo de desarrollo económico».

Daniel Belloso, del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro, adelantó su voto positivo: «Creemos que todos los municipios y las comisiones de fomento se verán beneficiados. Esto generará empleo para los rionegrinos».

José Luis Berros (Vamos con Todos) manifestó que aún hay aspectos poco claros, pero enfatizó: «Es importante cuidar el ambiente y que el Estado tome control sobre las empresas. Apoyamos este proyecto porque es esencial para el desarrollo productivo, social y económico de nuestra provincia».

Javier Acevedo (CC-ARI-Cambiemos) solicitó la conformación de una comisión de seguimiento para resolver dudas y consultas de los legisladores: «Entendemos que las empresas están dejando de lado la explotación de pozos maduros convencionales, y es clave para la provincia renegociarlos».

Juan Martin (Pro Unión Republicana) concluyó destacando la importancia estratégica del proyecto: «Es una buena noticia apostar al desarrollo y al empleo. Una cosa es ser una provincia con gas, y otra es ser una provincia gasífera y petrolera. La diferencia radica en el diseño de políticas estratégicas que planifiquen inversiones y fomenten el desarrollo».

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate negando los planteos de «oscurantismo y falta de transparencia» realizados por la oposición, y suministró datos acerca de la conformación del Grupo concesionario. «Seguiremos explorando todo lo que haya que explorar para poder cumplir con el objetivo de transformar a Río Negro en una provincia minera, con gas y petróleo», afirmó.

“Queremos brindarle a la industria empresas de apoyo, servicios y la salida al mundo de esa energía. Esa es una parte del proyecto de provincia que tiene que convivir y ensamblar con el turismo, la ganadería, la agricultura, en un desarrollo integral de energía y alimentos para el mundo”, continuó.

Con respecto a las críticas sobre la negociación del bono, explicó: «Nos encantaría tener un bono mucho más grande, pero hay que encontrar al empresario que lo ponga».

“Nos van a encontrar en un proyecto de provincia defiendo la mano de obra local, que busque generar fuentes de trabajo, que busque financiamiento internacional blando para poder seguir generando obras de infraestructura, que tenga la mirada del mundo como productora de alimentos y exportadora de energía, haciéndolo con transparencia, con responsabilidad, y sometiéndolo cada cuatro años a la decisión de los rionegrinos”, continuó.

“Vamos a seguir por este camino de la transparencia, de la honestidad, del desarrollo, del federalismo, de la integración, y de una provincia seria, que el mundo mira cada día con mejores ojos”, concluyó.