El Parlamento debate hoy el proyecto de Ficha Limpia

(ADN).- En la segunda sesión extraordinaria del año, el Parlamento rionegrino debatirá hoy el proyecto de Ficha Limpia que impulsó el gobernador Alberto Weretilneck, y fue elevado con Acuerdo de Ministros. El objetivo es que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia, no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios.

«Que alguien que va a administrar fondos públicos tenga una ficha honorable, que no tenga una condena, me parece fundamental. Una persona que tiene un doble conforme, que es lo mínimo que exige cualquier convención internacional en relación a estos temas, no debería tener que esperar que una ley le indique que está inhabilitado para competir electoralmente», señaló el ministro de Gobierno Fabián Gatti.

El funcionario se hizo eco de algunas críticas y aseguró que «las excusas de persecución judicial se caen cuando hay un doble conforme», y advirtió sobre «una gran deficiencia republicana en Argentina, ya que la Corte Suprema carece de plazos para expedirse, por lo cual si no aceptamos el doble conforme y pedimos que además intervenga la Corte, garantizamos la impunidad para siempre y la posibilidad de que nunca jamás nadie, aún teniendo doble condena, sea impedido de ser candidato».

Gatti consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, «por más Corte que sea, tiene que tener plazos para expedirse como los tiene el Superior Tribunal, como la tiene la Cámara, y como lo tienen los jueces, no son personas diferentes al resto de los funcionarios políticos», subrayó.