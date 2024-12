Denuncian insuficiente el presupuesto de HIV para 2025

La Fundación Huésped proyecta que la cobertura alcanzará para cubrir 9.150 tratamientos menos, sin contar los 5.300 nuevos casos por año y las personas que pasarán del sistema privado al público. Afectados y organizaciones civiles advierten que durante 2024 se registró escasez en pruebas reactivas de carga viral, preservativos y medicamentos, por lo que algunos pacientes tuvieron que realizar cambios en los esquemas terapéuticos.

En este contexto, el Presupuesto 2025, el primero que elabora el gobierno de Javier Milei, proyecta que la cobertura alcanzará para cubrir 9.150 tratamientos menos de los que efectivamente se brindaron en el último año completo del que se tienen datos (a saber, el 2023), de acuerdo con la Fundación Huésped. También se prevé una menor compra de reactivos para carga viral, test rápidos de VIH y pruebas de sífilis. Para preservativos, se calcula la compra de 21 millones, mientras que en 2023 fue de 55.300 millones.

“Se proyecta cubrir a 66.500 personas que se atienden en el sistema de salud público y para 2023 este número ya era mayor porque llegaba a 67.000. Además, se contemplaban 8.700 tratamientos para profilaxis preexposición —una estrategia costo efectiva muy buena para evitar la transmisión— y casi 5.000 para profilaxis postexposición —que se usa en situaciones como rotura de preservativos o relaciones no protegidas— que ni siquiera aparecen mencionados en el proyecto 2025. Estos números no alcanzan”, dice Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

En adición, “no se consideran los 5.300 nuevos casos por año y las personas que, a raíz de perder el empleo, podrían perder su cobertura del sistema de salud de las obras sociales para pasar al sistema público”, agrega.

Estas advertencias y la preocupación sobre el presupuesto para algo esencial y respecto de lo cual hay consenso en los países desarrollados y en la Argentina desde todos los gobiernos precedentes desde que surgió la epidemia del sida, en los 90, se vienen realizando desde hace semanas antes de este Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada año el 1 de diciembre.

En este día se busca crear conciencia sobre el VIH/sida, mostrar apoyo a las personas que viven con el virus y recordar a quienes han fallecido a causa de enfermedades relacionadas. Fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas

Faltantes

En caso de contraer VIH, hay dos estudios que las personas deben realizar de manera periódica: el CD4 mide la cantidad y calidad de los linfocitos que tiene el organismo para evitar infecciones; y el de carga viral mide la cantidad de virus en sangre. Ambos brindan información al médico para determinar si debe administrar antirretrovirales o no. Este tratamiento, aunque no cura el VIH, sí evita la replicación del virus en el organismo del paciente para que no desarrolle inmunodeficiencia adquirida (sida), la fase más avanzada de la infección.

No hay preservativos en muchas de las provincias, lo que también es clave en términos de derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, sobre todo aquellas con VIH. “En algunos hospitales no hay reactivos para carga viral CD4. Y con el presupuesto para 2025 lo que va a pasar es que no se va a llegar a cubrir la medicación de alrededor de 50.000 personas”, advierte.

No todas las personas con VIH tienen el mismo esquema de medicación, y si llega a faltar un fármaco en particular, se lo suele sustituir por otro. En estos casos, “el problema se soluciona a medias. En realidad, se está dando al paciente una nueva medicación que no sabemos si va a tener algún efecto secundario o si va a modificar la adherencia, que es lo que a largo plazo es clave para lograr que el virus sea indetectable en la persona. Llegar a ser indetectable es un logro, a comparación de los noventa, cuando caíamos como moscas”, suma Mariani.

Sobre eso, Cahn señala que las faltantes de medicamentos específicos obligaron en algunos casos a una decisión de cambio de tratamiento, “no por motivos médicos sino administrativos, lo cual nunca es una buena opción”. También, aclara, “hay faltante de pruebas reactivas de carga viral, con lo cual se está priorizando a embarazadas y nuevos diagnósticos, pero no a las personas en seguimiento. En preservativos también hubo faltantes”.

Finalmente, la referente barrial expresa: “No se está cumpliendo con la ley, es muy preocupante lo que está sucediendo todos los días, de la gente que se está muriendo porque no llega a fin de mes, de las personas en situación de calle. Es muy angustiante todo lo que sucede”.