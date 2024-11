«Te vamos a cagar a palos» le dijo Arietto a Aguiar

(ADN).- La senadora libertaria de la provincia de Buenos Aires, Florecia Arietto, amenazó en vivo al secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar. «Te vamos a cagar a palos» dijo en la Nación+. El gremialista no tardó en responderle vía X y adelantó una denuncia penal.

Arietto participaba en el programa de Luis Majul donde ambos se expresaban en contra de las protestas gremiales en general, y en contra ATE en particular y su líder, Rodolfo Aguiar. El periodista llamó “violento” numerosas veces al jefe sindical, bajo el argumento de que no cumple con el protocolo antipiquetes esgrimido desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Envalentonada por el tono del conductor, Arietto explotó en furia y dijo, no sólo que Aguiar “es un violento”, sino que no le tiene miedo. Fue más allá: “Sí, te vamos a cagar a palos”, lanzó al aire, con un Majul que intentó, sin éxito, frenar, o al menos bajarle el tono al discurso de la senadora provincial.

Inmediatamente Aguiar tomó su teléfono celular, ingresó a la red social X y escribió: «Legisladora Florencia Arietto, sepa que la voy a querellar criminalmente. Usted cometió un delito en vivo». También señaló la gravedad de las palabras de la dirigente.

En un tono desafiante, Aguiar aseguró que Arietto se había creído con la impunidad suficiente para amenazarlo públicamente, sin consecuencias.

El dirigente sindical no escatimó en calificativos para criticar la postura de la legisladora y su grupo político. «Las ideas suyas y de su actual grupo político de pertenencia -porque tuvo varios otros- son fascistas», escribió, y acusó a Arietto y a sus aliados de promover una ideología que va en contra de la democracia. Aguiar subrayó que sus posiciones no se distancian en nada de las prácticas de la Dictadura: «Reclaman castigar, golpear a cualquiera que ejercite un derecho propio. No tienen distancia ideológica con la Dictadura. Su matriz ideológica es el militarismo. No son democráticos».

Aguiar vs. Majul

En cuanto a Luis Majul, Aguiar también lanzó una dura respuesta: «Y usted señor Luis Majul, me dice violento y justifica los palos que pide la entrevistada que tiene al lado. ¿Acaso no es violenta?», comenzó Aguiar. El líder sindical no dudó en señalar también lo que considera una contradicción en el discurso de Majul, al permitir que se justifiquen actitudes violentas mientras se lo acusa a él de lo mismo.

«Desde que me tocó asumir hace un año esta alta responsabilidad en mi sindicato, lo único que lo he visto hacer conmigo es utilizar su profesión y el fierrito para calumniarme y denostarme», continuó Aguiar.

«Le cuento que fracasa en su intento de desprestigiarme», añadió, y finalmente desafió al periodista a un enfrentamiento cara a cara: «A ver cuándo se anima a un cara a cara para que yo pueda ejercer mi derecho a réplica».

La contrarespuesta de Arietto

Florencia Arietto no tardó en responder a la amenaza de querella de Rodolfo Aguiar. A través de su cuenta en la red social X, la legisladora se mostró desafiante y dejó claro que no temía enfrentar el proceso legal. «Voy a aprovechar la querella que me hagas y en mi escrito de defensa voy a pedir que investiguen de qué vivís», escribió Arietto, y adelantó que su respuesta no se limitaría a la defensa, sino que también pondría en duda el origen de los ingresos de Aguiar.

La legisladora continuó con tono desafiante: «Yo terminaré condenada a pagarte una indemnización por decirte que te vamos a sacar a los palos si no respetás los protocolos, pero vos terminás en cana por robarle al pueblo».