Santa Fe: incidentes por la reforma previsional de Pullaro

(ADN).- Los diputados provinciales de Santa Fe aprobaron este miércoles una ley de emergencia y reforma jubilatoria en la Legislatura, lo que desató graves incidentes en las inmediaciones. El proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro fue votado de manera polémica con denuncias de legisladores provinciales por irregularidades y gritos en medio de la cámara.

Ya había sido aprobado en el Senado provincial.

El objetivo principal del proyecto oficialista es de reducir el déficit de la caja de jubilaciones, que según informaron este año ascendería a 430 mil millones de pesos.

El proyecto ya se aprobó en general (con 23 votos positivos, 9 negativos, y 11 abstenciones) pero aún resta la discusión en particular, ya que la sesión se interrumpió por los incidentes alrededor del Parlamento, lo que obligó a convocar a un cuarto intermedio. Mientras en el recinto había gritos y la oposición al proyecto pedía terminar de argumentar la votación, se escuchaban los incidentes en las afueras de la Legislatura, lo que derivó en una rápida votación que generó malestar y el pedido de que la sesión quede nula.

Dentro del recinto habían llegado a ingresar dirigentes sindicales afectados con esta medida, mientras que afuera había manifestantes desde docentes hasta jubilados, ya que la medida implicaría que el gobernador podría decidir extender la edad jubilatoria e incrementar los aportes de los trabajadores.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) se movilizó en contra de la normativa, al igual que los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

Un grupo de manifestantes intentó entrar por la fuerza al Parlamento, y lo impidió desde el interior un grupo de policías, que tapiaron las puertas con maderas y hasta una barra de hierro. Afuera, las fuerzas respondieron al revuelo con gases lacrimógenos. Los manifestantes iniciaron algunos focos de incendio y arrojaron piedras y botellas a los efectivos. Hasta el momento no se confirmaron detenciones.

Diputados opositores reclaman una votación muy irregular

La diputada provincial de Unite por la Libertad y Dignidad, Amalia Granata, opositora a la gestión de Pullaro y al proyecto que presentó el gobierno, detalló en una entrevista a Radio Con Vos las irregularidades de la sesión.

«Primero querían votar la ley y después argumentar. Me planté y les dije que no. Logramos que no sea así porque ellos necesitaban dos tercios de la Legislatura. Segundo que no dejaban ingresar a trabajadores que querían estar de forma pacífica en las gradas. Logré que entraran», comenzó su descargo.

«Les daba tanta vergüenza votar esta ley al socialismo y al radicalismo que mandó el gobernador Pullaro y ahí la presidenta de la cámara insistía que pongan la votación en una pantalla rápidamente y se terminó la votación… esto tiene que ser nulo. Yo ni toqué el botón y pusieron que me abstuve, cuando se tiene que pedir permiso para abstenerse», denunció.

Asimismo, Granata precisó que la reforma previsional «tiene puntos inconstitucionales», y que por ello «la provincia se va a llenar de juicios». «Se va a poder subir la edad jubilatoria, va a quedar al arbitrio del gobernador».

Por su parte, la legisladora del peronismo, Lucila De Ponti, también narró los detalles de la caliente sesión: «Se empezó a agudizar el conflicto, algo que suele suceder cuando se votan este tipo de leyes que afectan los derechos. En este contexto se aceleró la votación de una manera irregular y hubo que levantar la sesión porque los disturbios pasaron a ser más graves».

«El proyecto tiene dos partes fundamentales. La primera es la declaración de una emergencia previsional, que impone un aporte solidario a la planta política de los tres poderes, con los cuales estamos de acuerdo. Pero por otro le impone un aporte solidario a las jubilaciones, y no estamos de acuerdo con que a los jubilados se les descuente un porcentaje para solventar el déficit de la caja», agregó.

La reforma previsional de Pullaro

El texto que logró aval parlamentario declara la emergencia previsional por dos años, prorrogable por uno más.

Por otro lado, el tope de jubilaciones mínimas pasaría de 32 a 20, mientras que se elevarían los aportes, pasando del 14% de hoy a una escala que va del 15,5% al 21%, según los ingresos.

Pero el punto más fuerte es que el proyecto de ley le otorga al Ejecutivo la posibilidad de cambiar la edad jubilatoria, en el caso de que esto se modifique en el sistema previsional a nivel nacional, aunque solo podrá concretarse mientras dure la emergencia previsional.

En el caso de los docentes del secundario y terciario, deberán acreditar al menos 30 horas cátedra durante los últimos 10 años de trabajo para acceder al régimen opcional.

También se establece que «los beneficiarios de la caja de jubilaciones de la provincia actuales o que se incorporen en el futuro deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben durante la vigencia de la emergencia». El descuento será del 2% cuando ganen más de 3 jubilaciones mínimas.