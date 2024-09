Picante cruce tuitero entre Cristina y Milei

(ADN).- Cristina Fernández de Kirchner decidió responderle a Javier Milei, quien la acusó de «no saber mucho» de economía luego del análisis que publicó este viernes por la mañana la expresidenta. Ante la provocación del libertario, la exmandataria contestó: «Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta».

La exmandataria le espetó al actual Presidente que «por cómo están viviendo los argentinos» se «ve a la legua» que «no tenés ni idea» cómo gobernar. «Cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito», ofreció.

Al rato, Milei respondió: «No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase». Asimismo, el mandatario provocó a CFK pidiéndole que revise «los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada».

Más temprano y fiel a su temperamento alborotador, Milei salió al cruce del análisis que la expresidenta hizo sobre los primeros nueve meses del modelo económico de La Libertad Avanza (LLA) y la acusó de no saber de economía. «Yo sé que vos de economía no entendes mucho», lanzó y como si fuera poco la subestimó: “Prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”.

La desdeñosa reacción del Presidente es resultado de la lectura –por parte suya o de sus asesores- del informe que esta mañana publicó la referente del peronismo en la que cuestiona duramente la solidez del plan económico puesto en marcha desde diciembre de 2023.

En ese texto titulado “Es la economía, estúpido”, Cristina Kirchner habla del “inconsistente” equilibrio fiscal que pregona el Gobierno, califica de “combo letal” a los ajustes del Gobierno y critica el crecimiento de la desocupación y la pobreza, entre otros puntos.

La respuesta de Milei a ese documento fue –como de costumbre- a través de las redes sociales: “Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”, escribió.

“Pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, desafió en un solo mensaje posteado en la red X. El resto lo hizo su ejército de trolls.

La respuesta de Milei será durante el discurso que dará en el tradicional encuentro que el instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (AIEF) realiza en la provincia de Mendoza.