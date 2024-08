Ni rotonda, ni embajada

El debate por la Ley Bases dejó dos temas excluyentes: la rotonda de Choele Choel y la embajada de la Unesco en Paris. Pasaron dos meses de la aprobación y los «canjes» no fueron activados en Río Negro y Neuquén. De la misma manera que a la localidad del Valle Medio aún no llegó ni una bolsa de cemento, al Senado no ingresó el pliego de Crexell. Los incumplimientos de la Casa Rosada se amontonan, y los funcionarios dejan de ser fiables. Así se negociarán los acuerdos del 2025?

