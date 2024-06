Ziliotto: “en el Pacto no veo desarrollo ni producción»

(ADN).- Sergio Ziliotto se alineó con los gobernadores que cuestionan el Pacto de Mayo. El gobernador de La Pampa criticó al gobierno nacional y dijo: “si necesitan la foto para el Fondo no me cuenten”. Aseguró que la provincia tiene superávit fiscal, es acreedora de Nación, consolidó un perfil exportador y logró diversificar su economía históricamente ligada a la producción agropecuaria.

El mandatario estuvo anoche en A24 con el periodista Pablo Caruso. “En el pacto no veo desarrollo, no veo producción, no veo trabajo, no veo educación. No tengo nada que compartir. ¿La Argentina va a cambiar algo porque se firme ese pacto? Si necesitan la foto para el Fondo no me cuenten. No voy a firmar un pacto con un Gobierno que se apropia de recursos de La Pampa. Si quieren avanzar, que respeten la Constitución Nacional y el federalismo”, dijo.

Ziliotto es uno de los gobernadores que se ha mostrado opuesto al actual gobierno nacional desde el primer momento, tal como su par bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela. “Claramente, la gente votó cambio, pero no este modelo de exclusión. Votó para estar mejor, no para estar peor. Nadie vota para estar peor o estar mal. Hoy cada vez son más los convencidos de que este cambio nunca le va a traer beneficios”, subrayó.

Cuando Caruso le pidió un análisis de los seis primeros meses de gestión de La Libertad Avanza, Ziliotto redobló sus críticas. “Desde el punto de vista económico, vemos una Argentina día tras día más injusta, con mayor concentración de la riqueza en pocas manos, con el empobrecimiento de la mayoría de los argentinos, con un sector productivo que no existe, que día tras día baja los niveles de capacidad instalada y de actividad económica”, sostuvo.

Resaltó que al gobierno nacional solo le interesa mantener el equilibrio fiscal, algo con lo que dijo coincidir, sin embargo, explicó que la meta de no tener déficit es posible de distintas formas. “Históricamente tenemos superávit fiscal en la provincia de La Pampa. Somos una provincia que no tiene deudas en ningún tipo de monedas, que tiene fondos anticíclicos, que es acreedora del Gobierno nacional y que realmente puede dar muestras de que las provincias no somos ese objeto inviable que plantea el Gobierno nacional. Nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal. Toda la vida lo profesamos y toda la vida lo llevamos adelante”, argumentó.

“La Pampa ha dejado en los últimos 15 o 20 años de depender de una matriz históricamente agrícola o ganadera. Hoy es una provincia que produce petróleo, produce gas y produce vinos. Hoy el 96,5% de las exportaciones (de La Pampa) son manufacturas. Es trabajo argentino, es industria”, resaltó.