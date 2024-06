«Insuficiente». El plenario de ATE rechazó la oferta salarial

(ADN).- En plenario de secretarios generales de ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno rionegrino por considerarla «insuficiente», y reclamó una «nueva convocatoria paritaria con carácter urgente». Y advirtió que de no haber respuestas, el sindicato se considera en «libertad de acción para el inicio de medidas de acción directa».

“Desde ATE somos conscientes sobre el contexto de ajuste nacional que estamos atravesando y es por eso que valoramos que las paritarias se hayan mantenido abiertas en la provincia, pero la última propuesta nos resulta insuficiente y creemos que el gobierno debe realizar mayores esfuerzos para poder garantizar que los ingresos de los trabajadores del sector público rionegrino no se vean deteriorados”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El rechazo del gremio se sumó al de UPCN, la UnTER y Asspur.

“La expresión del plenario ha sido suficientemente clara: si en las próximas horas no recibimos un llamado para continuar con las negociaciones, y además el gobierno no muestra la voluntad de mejorar el último ofrecimiento, nos declaramos en libertad de acción definir las medidas de acción directa que consideremos necesaria en defensa de nuestros intereses”, completó Vicente.

Cabe recordar que en el último encuentro el Gobierno realizó una propuesta bimestral, de carácter no remunerativo y no bonificable con incrementos para el mes de junio, según categoría y agrupamiento, de $50.000, $60.000 y $70.000 y de $50.000, $60.000 y $70.000 para el mes de julio. Con esta oferta, el salario mínimo inicial Ley 1844 quedaría en julio de $750.000 en tanto para la Ley 1904 el mínimo inicial del personal No Médico en $898.347.