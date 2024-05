«Nuestra expectativa es gobernar la provincia»

(ADN).- El PRO salió de su interna y ahora quiere terminar de consolidarse para ser una alternativa de poder en Río Negro. Su flamante presidente, Juan Martín, indicó que viene un proceso de fortalecimiento de la identidad y de ampliación de sus bases y afiliados. Abrió la puerta para la lista derrotada. También ratificó un camino conjunto con La Libertad Avanza.

«Había que definir el perfil del partido» indicó el jefe del bloque ayer, al analizar la elección y su triunfo. «Vemos para adelante la convivencia con La Libertad Avanza, con quien compartimos un público, entonces definir un perfil era muy importante» reiteró, con la idea de no licuarse en la ola libertaria de Javier Milei.

El domingo a la tarde, Martín intercambió mensajes con Mauricio Macri y recibió el llamado de Patricia Bullrich.

«El partido a nivel nacional ha tenido un rol en este último tramo de buscar su identidad, de fortalecerla, pero el gran desafío que tenemos en Río Negro es tener el partido perfilado bien rionegrino, y desde donde generemos cosas hacia Buenos Aires y no al revés» indicó, y ejemplificó: «en la Legislatura tenemos un trabajo muy importante hecho con los legisladores del PRO, y eso va a ser columna vertebral de lo que ocurra de aquí para adelante».

Juan Martín aseguró: «tenemos que dejar de ser un partido que aparece solo para las elecciones, para ser una herramienta de participación constante. En eso vamos a trabajar, vamos a crear la escuela de formación de dirigentes, reflotar los convenios con la fundación PENSAR, queremos un partido activo y seguramente trabajaremos para que ese padrón que tenemos, sea más genuinamente PRO y no arrastrando afiliados que vienen de hace un tiempo».

La referencia es a los afiliados del PPR. En Río Negro, el ex partido de Requeijo fue la base para la conformación del PRO.

-¿Habrá espacio para quienes perdieron en la elección?, le consultaron en CNN Radio Roca.

«Nuestra perspectiva es que se sumen al trabajo que venimos haciendo. La verdad es que es bastante inentendible lo que han hecho con el tema del bloque, incluso el reglamento interno de la Cámara no les permite tener ese bloque (LLA) porque sos partido o sos alianza. Entonces… qué van a hacer? No lo se. Las puertas están abiertas».

En ese sentido contó que mantuvo un cruce mensajes con la legisladora Patricia Mc Kidd, a quien le ratificó la idea de trabajar juntos por el crecimiento del partido. Ese intercambio no ocurrió con Aníbal Tortoriello, ex presidente del PRO. El diputado nacional ya miró a LLA.

-¿Cuáles son los obstáculos del PRO y que tiene que trabajar?

«El PRO tiene que ser una opción de gobierno. Nuestra expectativa es gobernar esta provincia. Nuestra mayor angustia es el estado de una provincia que tiene todo para ser una potencia y que vive el retraso en su desarrollo, que tenga potencialidades que nunca terminan de crecer, como la minería, la pesca, la fruticultura, el turismo… todas las cosas que nos hacen importantes como provincia y después uno se encuentra con una provincia que ponen peaje, que no paga bien sus salarios, que tienen buenos docentes y a pesar de ello tiene graves problemas en su política educativa. Tenemos que poder llegar a la ciudadanía para poder explicarle que en el PRO nos preparamos para gobernar».

-¿Hay lineamiento nacional de alianza con LLA?

«Compartimos electorado y eso de alguna manera nos va a llevar a tener una agenda común. Cómo va a ser la forma final de esa agenda, aun no lo sabemos. Sé también que hay miradas, una es la de Patricia y otra es la del presidente Macri, iremos viendo. Recibí un mensaje de Lorena Villaverde con mucho respeto, y por supuesto le agradecí y siempre estoy a disposición de pelear para defender los valores del cambio, que vinieron para quedarse en argentina, y va a depender de quienes militamos siempre el cambio y no tuvimos acciones zigsagueantes en defender esto que se ha conseguido. Ellos y nosotros somos defensores del cambio. Tenemos que ser inteligentes y estrategas para que no nos peleemos entre nosotros, tenemos que desandar un camino juntos en defensa de las ideas».