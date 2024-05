Los créditos internacionales a las provincias «son caros»

(ADN).- El ministro de Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de explicarles a los intendentes de todo el país que se reunieron en Rosario por qué su par de Economía, Luis Caputo, le pisó los créditos internacionales a provincias y municipios: «el gobierno los considera un gasto», dijo.

Una paradoja, cuando la gestión económica de Caputo tiene como piedra angular el endeudamiento internacional para recomponer reservas, señalaron funcionarios que participaron del primer Encuentro Federal de Ciudades Capitales y Alternas, que nuclea a las principales localidades de todo el país que se realizó en Rosario.

El gobierno entró en estado de emergencia financiera, luego que el FMI le confirmara a Caputo que se olvide de fondos frescos. Dos situaciones límite agravaron las necesidades de dólares: la caída de las estimaciones de la cosecha que pasaron de 15.000 millones de dólares a 9.000 millones y la decisión de China de no renovar el swap por 6.000 millones de dólares, agravada por los gestos de diputados oficialistas a Taiwán.

En consecuencia, Caputo no autoriza desembolsos a las provincias de organismos internacionales para que continúen las obras, cuando no afecta en nada el gasto del Estado y además de generar empleo y mejorar la infraestructura del país permitiría el ingreso de divisas que no sobran. «Nos pisa los créditos porque quiere la plata para tapar su agujero financiero», afirmó a LPO un gobernador.

Según Franco, los créditos internacionales se registran en el debe del balance y son «un gasto» para el gobierno que se debe extremar para alcanzar el déficit cero. De esta manera, justificó que se hayan puesto en pausa las gestiones de gobernadores e intendentes.

«Un crédito internacional son dólares que entran al país, pero si no se cumplen, generan intereses muy onerosos y eso es lo que se tiene que revisar», admitió un alto funcionario del intendente Pablo Javkin en diálogo con este medio, aunque destacó el endeudamiento para obras de gran magnitud.

«Una medida muy positiva es que bajó el costo del crédito, cayó el riesgo país, pero no podemos acceder a los créditos», comentaban los intendentes por lo bajo. Es que uno de los temas de agenda de la cumbre con Francos era la paralización de la obra pública financiada por Nación.

En consecuencia, Francos se comprometió a hacer gestiones ante los organismos multilaterales para replantear el flujo de créditos y costos. El ministro fue representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo y conoce los pasillos de estas entidades, reconocieron los intendentes.