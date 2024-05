«El provincialismo bobo no tiene destino»

(ADN).- Martín Doñate abogó por una provincia con desarrollo en el marco de un país que genere las condiciones de crecimiento. Se quejó del «provincialismo a secas, bobo», al que le falta identidad y conceptualización política e ideológica. Insistió con rechazar la Ley Base del presidente Javier Milei, y alertó que a Río Negro «no le van a cumplir nada» de lo acuerde por votarla.

El senador de Unión por la Patria hizo un repaso las pérdidas de la provincia desde que asumió el gobierno libertario: «el Fonid, los subsidios al transporte, el cierre de oficinas del correo, quita de coparticipación, freno a la obra pública, recorte del presupuesto universitario, el intento de privatización de Aerolíneas (que ya comenzó el desguace y no hay más vuelos entre Bariloche y Viedma), el corte de los fondo de control de incendios, el cierre de organismos públicos como PAMI, ANSES, Enacom, etc». «Están desmantelando el Estado y dejando desprotegida a Rio Negro y la Patagonia», denunció.

En diálogo con La Isla FM, planteó la unidad provincial y regional «para reclamar lo que nos corresponde», y cuestionó: «no es la manera arrodillarse y votar una ley inconveniente» dijo en relación al voto de JSRN a favor de la Ley Bases en Diputados, y la confirmación que hará lo mismo en el Senado.

En ese sentido alertó: «no les van a cumplir nada de lo que acuerden por votar esta ley. Milei no va a devolverle nada a la provincia. Quienes nos gobiernan no conocen ni quieren al interior del país», subrayó.

Doñate indicó que «hay temas que no se pueden dejar en manos de privados, porque hay obras que no son rentables para ellos», y destacó que «las inversiones del Estado sirven para el desarrollo». El Senador no lo expuso, pero Río Negro tiene en el Plan Castello la obra del gasoducto en la Región Sur, un ejemplo de inversión estatal -de estricta justicia social- que ningún privado hubiera realizado.

«Todo esto nos deja un aprendizaje» arremetió el dirigente peronista: «el provincialismo a secas, es un provincialismo bobo que no tiene destino, no sirve». Y ratificó: «No hay empresa, ciudad o provincia que se desarrolle sino hay un país que genere las acciones para hacerlo».

«Ahora nos quieren meter el RIGI para que vengan los capitales extranjeros a llevarse toda la riqueza sin dejar un peso en la argentina, con la excusa para que vengan inversiones», ejemplificó. «Estadísticamente, el periodo de mayor inversiones en el país fue entre 2003 y 2015, con un marco normativo que garantizaba el autoabastecimiento y la soberanía, y los capitales extranjeros vinieron igual», diferenció.

Y agregó: «por caso, la recuperación de YPF permitió que se desarrolle Vaca Muerta y eso se hizo en el marco normativo y legal que permitía al Estado regular, y generar riquezas para el país y las provincias, sin resignar soberanía ni atentar contra el autoabastecimiento. Ahora quieren que el país quede a merced de los capitales extranjeros», denunció.

Oleoducto

Por otra parte, a través de un comunicado, Doñate celebró el inicio de la obra del oleoducto de YPF Vaca Muerta Sur. El mismo exportará petróleo por el puerto de Punta Colorada. “Es un paso esencial para generar un polo de desarrollo energético en Río Negro que, esperamos, se complemente con la salida de GNL” aseguró.

El Senador rionegrino recordó que “la iniciativa se concretó por decisión del gobierno nacional durante la gestión anterior, producto de innumerables gestiones de diferentes sectores rionegrinos”. Y agregó “esto demuestra que los grandes acuerdos alcanzados por distintos espacios de la vida partidaria, económica, social e institucional de Rio Negro, tiene y tendrá un gran resultado para el país y para nuestra Provincia”.

A su vez, Doñate felicitó a las y los legisladores de todos los partidos que “el año pasado construyeron el marco normativo, al ex intendente y la actual jefa comunal de Sierra Grande quienes pudieron trascender sus parcialidades en función del conjunto y la defensa de nuestra Provincia”.

El Senador advirtió que “lo que estamos celebrando hoy devela dos cuestiones fundamentales”. La primera es que lo propone el RIGI en la ley bases “es una gran mentira y una estafa. No es necesario rifar nuestros recursos para que las inversiones se ejecuten y desarrollen” afirmó. “Es necesario advertir y concientizar que la “ley bases” solo promueve el saqueo de nuestros recursos naturales”.

“La otra es que este logro de ser la provincia que tenga el puerto para exportar todo lo que produce nuestra Patagonia, es gracias a los grandes acuerdos y en este punto, es que es necesario redoblar los esfuerzos para que los mismos sigan siendo la brújala que nos permitirá hacer de Río Negro la locomotora productiva de la Patagonia” concluyó.